5 cosas que más deprimen a los hombres y cómo afrontarlas

Se han detectado al menos cinco cosas que más deprimen a los hombres y lo más grave es que con frecuencia ellos ocultan sus emociones

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 07/09/2020

07/09/2020 13:34 hrs.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. En los hombres puede ser más grave, porque la mayoría de ellos oculta sus emociones y se niegan a recibir un tratamiento. Pero ¿qué cosas deprimen a los hombres? Aquí te lo revelamos.



La cultura machista en la que se exige al hombre ser fuerte en todo momento y nunca expresar sus emociones es una de las principales causas por las que la depresión masculina puede ser más incapacitante, llegando de forma más fácil al suicidio.

Expertos de Mayo Clinic señalan que los hombres suelen tener estrategias poco saludables para sobrellevar la depresión y de alguna manera ocultarla, como trabajar demasiado o beber alcohol en exceso. Por ello, es fundamental prestar atención a las cosas que más deprimen a los hombres y cómo afrontarlas.

Cosas que más deprimen a los hombres

La depresión sí afecta de forma distinta a hombres y mujeres, pues en ellos, esta enfermedad mental puede estar enmascarada por un comportamiento poco saludable, lo que impide un diagnóstico oportuno y puede tener consecuencias devastadoras.

TAMBIÉN LEE: ¿Qué significa el dolor en el pene cuando afecta distintas zonas?

El origen de la depresión es multifactorial, lo que significa que pueden influir muchas situaciones, como factores ambientales, psicológicos y hasta genéticos. En ese sentido, el National Institute of Mental Health, indica que las cosas que más deprimen a los hombres son:

1. Roles de género

A los hombres se les exige demostrar su virilidad y masculinidad para resolver conflictos de forma agresiva, además de que se les imponen exigencias competitivas y sexuales imposibles que constantemente traen sentimiento de frustración y depresión.

2. Exceso de trabajo

Los mismos roles de género que dicen que el hombre es el encargado de proveer todo lo necesario para mantener al hogar pueden favorecer una sobre-exigencia en el trabajo y un temor excesivo a perder al empleo, lo que poco a poco va generando cuadros de depresión, lo que empeora cuando no se trabaja en algo apasionante y, por el contrario, hay mucha frustración laboral.

3. Disfunciones sexuales

Otra de las cosas que más deprimen a los hombres son las exigencias culturales de que ellos deben satisfacer siempre a la pareja, lo que puede hacer que en el momento en que empiecen a presentarse algunas disfunciones sexuales, como la disfunción eréctil o la eyaculación precoz, los varones se sientan poca cosa o que son incapaces de "cumplirle" a su amante. Por otra parte, si también hay problemas de pareja como una falta de entendimiento en la relación, poca comunicación y comprensión o incluso, la pérdida de la pareja, la depresión puede afectar de manera inminente, sobre todo en etapas maduras.

4. Estrés crónico

Estar constantemente sometidos a altos niveles de estrés facilita la muerte de neuronas cerebrales, porque se libera un exceso de hormonas que dañan la salud y si además no se practican actividades o hobbies satisfactorios que despejen la mente, poco a poco se desarrollan problemas, se impide la correcta reacción frente a las crisis y se manifiestan síntomas de depresión con comportamientos agresivos y violentos.

5. Sedentarismo

Un estudio de las Universidades Victoria y Queensland en Australia, demostraron que los hombres que pasan más de siete horas al día sentados tienen hasta un 47% más riesgo de presentar síntomas de depresión en comparación con aquellos que se movían a lo largo de su jornada y pasaban no más de cuatro horas sin actividad física.

Síntomas de depresión en hombres

Al igual que las mujeres, los hombres pueden manifestar síntomas de depresión cuando se sienten tristes, desesperados o vacíos, tienen cansancio extremo, dificultad para dormir o la necesidad de dormir demasiado, así como poco o nulo placer al hacer actividades que antes eran satisfactorias.

Sin embargo, hay otros comportamientos que son más comunes en los varones cuando hay depresión, como:

-Comportamientos de escape, como pasar mucho tiempo en el trabajo o viendo deportes

-Síntomas físicos como dolor de cabeza constante, problemas digestivos y dolor muscular

-Abuso de alcohol y drogas

-Comportamiento controlador y abusivo

-Irritabilidad o ataques de ira constantes

Cabe señalar que la tristeza intensa y persistente no siempre es el primer síntoma de depresión en muchos hombres, pues puede comenzar con molestias físicas y poco a poco comenzar a aislarse para enfrentar sentimientos o relaciones. Es posible que no se reconozcan las primeras señales o que no admitan que están deprimidos, buscando ignorar, suprimir o enmascarar las emociones con comportamientos poco saludables que solo empeoran las sensaciones. Lo mejor es hablar sobre el tema con un amigo de confianza o acudir a buscar ayuda profesional, pues se estima que los hombres desarrollan muchas más tendencias suicidas que las mujeres cuando no tratan los cuadros depresivos.

(Con información de Vanguardia, Mayo Clinic y Salud180)

SIGUE LEYENDO: La cistitis en hombres también es común, conoce los síntomas de alerta