Causa una variedad de enfermedades que van desde la infección asintomática hasta la enfermedad respiratoria aguda y la encefalitis mortal

17/06/2020

17/06/2020 11:10 hrs.

A mediados de enero, los medios de Bangladesh informaron una infección por el virus Nipah en la ciudad de Khulna. De acuerdo con Outbreak News Today, se trató de una persona de 20 años que fue hospitalizada desde el día 11 de dicho mes.

Mucha gente se pregunta qué es este virus que sale a relucir en medio de la pandemia por el covid-19 y aquí te dejamos 5 cosas que debes saber sobre el virus Nipah.

5 cosas que debes saber sobre el virus Nipah:

Primero que nada, es importante que sepas que, en palabras del National Human Genome Research Institute, los virus son partículas de código genético, ADN o ARN, encapsulados en una vesícula de proteínas que no pueden replicarse por sí solos, ya que necesitan infectar células y usar los componentes de éstas para hacer copias de sí mismas, dañando o matando la célula huésped en el proceso de multiplicación.

Teniendo esto en cuenta, estas son 5 cosas que debes saber sobre el virus Nipah:

1) La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que el Nipah es un virus zoonótico (se transmite de animales a personas) que ocasiona cuadros graves y tiene como huésped natural al murciélago frutero.

2) Es altamente contagioso: Un estudio publicado el 9 de mayo de 2019 en The New England Journal of Medicine señala que de los 248 casos de virus Nipah identificados en la investigación, 82 fueron causados por transmisión de persona a persona.

Por su parte, otra investigación publicada en julio de 2007 en el Journal Emerging Infectious Diseases apunta que se identificaron 36 casos de enfermedad por el virus Nipah y que el 75% de los casos-pacientes fallecieron.

3) Causa gran variedad de enfermedades: La OMS precisa que en las personas infectadas, el virus Nipah causa una variedad de enfermedades que van desde la infección asintomática hasta la enfermedad respiratoria aguda y la encefalitis mortal.

"El virus también puede causar enfermedades graves en animales como los cerdos, lo que resulta en pérdidas económicas significativas para los agricultores", resalta la OMS

4) Hasta el momento no hay tratamiento: La OMS informa que no hay ninguna vacuna para el hombre o los animales y que la atención de sostén intensiva constituye la principal forma de tratamiento en los casos que se presentan en los humanos.

5) La edad y el género son factores de riesgo: La investigación publicada el 9 de mayo de 2019 en The New England Journal of Medicine indica que en un análisis univariable, el número de reproducción aumentó con la edad y que el número de reproducción, excluyendo a tres pacientes de casos secundarios que tenían múltiples infectores potenciales, fue más alto entre los pacientes de 45 años o más y más bajo entre los de 14 años o menos.