5 consejos para manejar el estrés financiero

El estrés financiero puede tener muchas consecuencias negativas en la salud, como problemas para dormir, dolor de cabeza y aumento de la presión arterial

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 12/01/2021

12/01/2021 11:58 hrs.

¿Sabes qué es el estrés financiero? Se trata de emociones negativas que se producen cuando se tienen muchas deudas o hay gastos mayores que no se pueden cubrir. Como cualquier otro tipo de estrés, puede causar síntomas como ansiedad, problemas para dormir e incluso, depresión.

Si no se controla, puede ser un factor de riesgo para desarrollar otros problemas como las adicciones.

Por ello, a continuación, te compartimos algunos consejos para manejar el estrés financiero, lo que ayudará a mejorar tu salud y al mismo tiempo, a tener una correcta organización en el manejo del dinero. Toma nota.

¿Cómo manejar el estrés financiero?

La primera señal de que podrías estar sufriendo de estrés financiero es que gastas casi todo tu sueldo en pagos de deudas o tarjetas de crédito, lo que te deja sin dinero durante muchos días y hace que ahorrar sea prácticamente imposible. De igual manera, así como recibes tu dinero te lo gastas, pero pocas veces sabes exactamente en qué.

Este estilo de vida es lo que genera el estrés financiero que, a la larga, puede acabar en problemas físicos y mentales importantes. A continuación, te damos algunos consejos para aprender a manejarlo y evitarlo:

1. Llevar un registro de gastos

El primer paso para no sufrir de estrés financiero es aprender a gastar el dinero y para ello, es fundamental que lleves un registro de tus ingresos y tus gastos. Dale prioridad a aquellos que son fijos y esenciales, como el pago de la vivienda, los servicios y la comida.

De esta manera podrás detectar los gastos que realmente son necesarios y los que no tanto, para saber cuál es tu margen de ahorro.

TAMBIÉN LEE: Dolor físico y depresión, ¿cómo se relacionan?

2. Sé realista

Otro factor importante para manejar el estrés financiero es no gastar más de lo que se gana, pues de inmediato se puede entrar en deudas que causan ansiedad. Hay que ser realista y gastar sólo lo que se pueda.

Se deben poner límites financieros y para ello, puede ser útil hacer una lista de ingresos, gastos y deudas. No debes sentirte mal por no poder gastar lo mismo que otros, piensa que es por tu salud mental.

3. Ahorra aunque sea un poco

El ahorro es una de las formas más efectivas de evitar el estrés financiero, pues nos da tranquilidad en caso de emergencias como perder el trabajo o sufrir una enfermedad. No es tan difícil como parece, basta con identificar con una lista los gastos que no son indispensables y guardar ese dinero en un lugar que no podamos tocar con tanta facilidad.

Incluso si ahorras un pequeño porcentaje de tu sueldo ya será un avance significativo.

4. Traza metas

Si el estrés financiero te tiene agobiado es momento de hacer un cambio y para ello, debes hacer un plan con las metas que tienes, puede ser desde ahorrar cierta cantidad hasta lograr hacer un viaje o una inversión.

Determina cuál es el presupuesto que requieres para lograr esa meta y comienza a apartar un porcentaje de tus ingresos para reunir el dinero necesario en un tiempo establecido.

5. Busca ayuda

En caso de que el estrés financiero te esté causando problemas muy graves como depresión, ansiedad o adicciones, lo mejor será acudir con un profesional como un psicólogo para que te ayude en tu caso específico.

Recuerda que no dormir bien pensando en las deudas o sentirte preocupado constantemente por no llegar a fin de mes pueden generar molestias físicas como dolores de cabeza, aumento de la presión arterial, problemas digestivos, inflamación y otras patologías.

Así que toma el control de tus gastos, evita el estrés financiero y si lo deseas, también puedes practicar yoga u otros ejercicios que liberen la energía negativa y te hagan sentir mejor.

SIGUE LEYENDO: ¿Por qué tiemblan las manos? Hay tres posibles razones

(Con información de Mejor con Salud y Ok Diario)