Los pies no solo son los encargados de hacernos caminar, también son responsables de sostener todo el peso de nuestro cuerpo. Muchos hombres no le dan la importancia debida a los pies, pero descuidarlos puede causar problemas en nuestro día a día, es por eso que hoy te daremos 5 consejos para cuidar los pies de los hombres.

Muchos hombres voltean a ver los pies hasta que sufren un dolor casi insoportable y no les queda de otra más que atenderse pero el correcto cuidado de los pies es fundamental para mejorar la salud en general.

5 consejos para cuidar los pies de los hombres

Recuerda que sobre los pies descargamos el doble de nuestro peso en cada paso y hasta cuatro veces más si corremos, además de que estos son el único punto de apoyo de nuestro cuerpo. Cuidar los pies es tan importante como cuidar de nuestra boca o de nuestra vista. A continuación te dejamos 5 consejos para cuidar los pies de los hombres:

1. Lávate los pies todos los días

Parecería algo simple pero muchas personas no saben que deben tallarse los pies con agua y con jabón cuando se bañan. Solo dejar el agua de la regadera caiga sobre ellos no es suficiente. Forma una buena espuma con el jabón y frótalos con una esponja. Asegurate de limpiar toda el área del pie, no solo los dedos.

Evita remojarlos fuera del baño, ya que esto podría quitar los aceites naturales que los pies necesitan para estar hidratados y sanos.

(Foto: Pinterest)

2. Sécate bien los pies

Asegúrate de secarte los pies completamente cuando termines de bañarte. No descuides las zonas que se dejan sin limpiar normalmente, como la zona entre los dedos. No te pongas zapatos ni calcetines hasta que tus pies estén secos. La humedad restante es un caldo de cultivo para las bacterias, las cuales causan mal olor y pueden provocar la aparición de hongos.

(Foto: Pinterest)

3. Córtate las uñas correctamente

Además de que las uñas largas causan mal aspecto, tener las uñas de los pies largas puede provocar que se entierren y te generen molestias. Las uñas en promedio crecen aproximadamente 3.5 milímetros cada mes. Debes tener tus uñas al ras, si no lo haces los microorganismos se irán acumulando poco a poco hasta llegar a ser perjudicial para tu salud.

Es importante que te fijes en el color de tus uñas, el color amarillento puede indicar que algo no está bien en tu riñón, el morado es reflejo de una lesión y las manchas blancas pueden hablar de la falta de calcio en tu alimentación.

(Foto: Pinterest)

4. Mantén tus pies ventilados

El pie de atleta se genera por el sudor al ejercitarse, para evitarlo debes dejar que los pies respiren, no debes usar el mismo calzado dos días seguidos como lo son los tenis de gimnasio, usa talco si sabes que transpiras mucho y nunca te pongas los calcetines o calcetas con los pies húmedos.

(Foto: Freepik)

5. Cambia tus calcetines todos los días

Nunca te pongas el mismo par de calcetines dos días seguidos. Estos absorben gran parte del sudor y de la humedad, los cuales son el caldo de cultivo para las bacterias que producen hongos. Los calcetines sudados también tienen un olor fuerte.

(Foto: Pinterest)

También es recomendable usar calcetines absorbentes al sudor, entre a menos humedad se exponen los pies, mejor. Una humedad menor reduce el riesgo de contraer una infección micótica. A la hora de comprar calcetines, busca aquellos que absorban el sudor para mantener la humedad al mínimo.

(Con información de: Clinica Diana, ideas que ayudan y Wikihow)