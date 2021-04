5 citas que ya no debes posponer aun en pandemia

Muchas personas se encuentran asustadas por la posibilidad de contagiarse de camino a sus consultas médicas y por ello varios padecimientos han sido descuidados. Sin embargo, existen enfermedades prevenibles por revisión... y detectarlas a tiempo puede salvar la vida de los que las padecen.

¿Para qué sirven las consultas médicas? Para ver que todo el organismo de la persona funcione de la manera correcta y encontrar anomalías, si es que las hay.

Enfermedades prevenibles por revisión: los padecimientos tampoco se detienen

El coronavirus sigue su marcha y cada día infecta a más gente, pero si una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, se descuida, el resultado puede ser fatal.

Como lo comentábamos en los primeros párrafos, la importancia de las revisiones médicas es tal, que aun cuando un individuo se sienta bien debería realizarse un "chequeo" para evitar problemas futuros. La covid-19 está, pero los otros padecimientos también y no deben descuidar uno por atender otro.

Estas son cinco citas médicas que debes dejar de posponer aun en pandemia:

+ Mamografías: el cáncer de mama se suele presentar de diversas formas como bultos en los senos, piel seca en pezones, piel de naranja en el busto o pezones sumidos, que son indicaciones que muchas deciden pasar por alto. Detectar este y otros tipos de cáncer con antelación puede salvar la vida de las pacientes y mejorar sus posibilidades de atención, por lo que puede tratarse de una de las enfermedades prevenibles por revisión.

+ Dentista: Si bien es considerada una profesión que puede estar expuesta a las gotículas de los pacientes, las visitas deberían estar en tu lista de quehaceres, pues la pandemia nos ha hecho estar más tiempo en casa y descuidar nuestros dientes y encías.

+ Dermatólogo: ¿Sabías que el melanoma es un tipo de cáncer de piel que se encuentra relacionado con la exposición prolongada al sol? Muchas personas no lo saben y cuando les aparecen lunares o manchas en la piel, lo atribuyen a otras cosas. De hecho, esas son dos señales del melanoma: aparición de lunares que no estaban antes o manchas. Un dermatólogo puede decirte si se trata de algo superficial como una quemadura o si es algo más grave.

+ Revisión general: ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tu peso, tu respiración y presión arterial? Descuidarlos puede traer consecuencias muy graves para la salud.

+ Nutriólogo: No, comer sano no significa comer pura verdura. Hay que cuidar lo que comemos. México es uno de los países con mayor sobrepeso y no deberías sentirte orgullosa/o de tener una panza prominente. Los especialistas te ayudarán a crear un plan de alimentación dependiendo tus características, lo cual puede ser muy útil en esta época de pandemia.

Algunas enfermedades prevenibles por revisión no tienen que ser parte del día a día y es importante que las personas se cuiden para evitar problemas en el futuro.