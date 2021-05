5 características de una amistad tóxica y cómo daña la salud mental

Tener una amistad tóxica no solo nos priva de las ventajas de tener amigos de verdad, sino que poco a poco daña la salud mental

Lo más grave es que no es fácil reconocer este tipo de amistades, pues suelen ocultarse bajo acciones que aparentan ser buenas.

(Foto: Pexels)

No obstante, en el fondo causan un maltrato emocional o psicológico que afecta la autoestima y el bienestar. Estas son las características de una amistad tóxica y sus consecuencias.

Características de una amistad tóxica

Cuando las relaciones de amistad no son equilibradas y no existe reciprocidad entre las personas involucradas, lo mejor es alejarse, pues indican una amistad tóxica que puede dañar la salud mental. Así puedes reconocerlas:

1. Te hacen sentir solo

Cuando alguien pasa tiempo contigo no necesariamente significa que le importes a esa persona, de hecho, una amistad tóxica puede estar a tu lado, pero al mismo tiempo hacerte sentir completamente solo emocionalmente.

(Foto: Pexels)

Esto se debe a que no se preocupan por tus opiniones ni intereses, solo buscan tu compañía y que aceptes todo sin cuestionar.

TAMBIÉN LEE: ¿Cuáles son las emociones más contagiosas en Internet?

2. Señalan tus defectos

Los buenos amigos pueden ayudarnos a darnos cuenta de los aspectos en nuestra forma de ser que podríamos mejorar, pero las amistades tóxicas sólo se enfocan en los defectos y los critican de manera poco constructiva.

Buscan hacerte sentir mal, pero sin aportar ninguna solución, pues no dejan pasar la oportunidad de mencionar tus inseguridades.

(Foto: Pexels)

3. Te buscan solo cuando necesitan algo

Otra de las características de una amistad tóxica es que no buscan enriquecer la relación, sino que solo están disponibles cuando quieren algo, ya sea un favor o la compañía para hacer algo. Esto puede hacer que te sientas emocionalmente exhausto y poco valorado.

4. No saben guardar secretos

Lo normal es poder compartir con los amigos los pensamientos, vivencias, opiniones y claro, secretos íntimos. Pero cuando esa persona no es cuidadosa con la información y constantemente divulga todo lo que le cuentas o solo te busca para que le des más "detalles", entonces es una amistad tóxica y debes alejarte.

(Foto: El Observador)

5. Quieren ser el centro de atención

Las amistades tóxicas no toleran que la atención sea para otras personas que no sean ellos, por lo que no permiten que los demás, incluyendo sus "amigos" tengan proyección o protagonismo. Ellos quieren ser el centro de atención todo el tiempo, pues creen que solo su punto de vista, sus opiniones y lo que hacen es lo único interesante.

Efectos en la salud mental

Las personas con las que elegimos rodearnos influyen mucho más de lo que pensamos en el bienestar emocional, por ello, tener amistades tóxicas puede tener serios efectos en la salud mental.

Es posible que empieces a notar una disminución en tu autoestima, que constantemente tengas un auto rechazo y el sentimiento de estar solo o de no ser comprendido, lo que poco a poco va apagando tu personalidad y hasta te causa estrés o en casos graves, depresión.

(Foto: Pexels)

Por ello, es muy importante que, al detectar amistades tóxicas, se marquen límites y se corte con la relación. Tomar distancia de esas personas es la mejor forma de mantener alejada su negatividad y nos da la oportunidad de conseguir amigos de verdad.

¡Aleja hoy mismo de tu vida a las amistades tóxicas!

SIGUE LEYENDO: Conoce los inesperados beneficios de tener pesadillas

(Con información de Psicología y Mente, Selecciones y Mejor con Salud)