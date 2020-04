5 cambios en los pechos que experimentas durante el ciclo menstrual

¿Sientes, dolor, comezón o los notas más grandes? Conoce el significado de los cambios en los pechos durante el ciclo menstrual

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 27/04/2020

27/04/2020 14:55 hrs.

El cuerpo femenino cambia todos los meses debido a las alteraciones hormonales derivadas de la ovulación y la menstruación y una de las zonas que más puede sufrir estos efectos son los pechos o senos, pues existen 5 cambios en los pechos que toda mujer experimenta en el ciclo menstrual.

¿Has notado que te duelen algunos días o que hasta se ven ligeramente más grandes? Pues son algunos de los cambios en los senos que podrías notar en ciertos días del mes. Aquí te decimos exactamente por qué ocurren y en qué días del ciclo puedes esperarlos.

Cambios en los pechos durante el ciclo menstrual

La influencia de las hormonas femeninas puede tener muchos efectos en el cuerpo, sobre todo en los pechos.

Al respecto, el Dr. Francisco Carmona, especialista en ginecología y obstetricia y jefe del servicio de ginecología del Hospital Clínic de Barcelona, señala que es completamente normal que la variación en los niveles de hormonas durante el ciclo menstrual influya en la forma y tamaño de los senos.

Recordemos que el ciclo menstrual es el proceso hormonal por el que pasa el cuerpo de una mujer todos los meses para prepararse ante un posible embarazo. De acuerdo a la Office On Women´s Health en Estados Unidos, un ciclo normal dura en promedio 28 días, aunque algunos pueden ser de 24 a 38 días.

El ciclo menstrual inicia el primer día que hay sangrado menstrual y los días se cuentan hasta que llega el siguiente periodo.

Específicamente, el doctor Carmona señala que hay 5 principales cambios en los pechos durante el ciclo menstrual:

1. Textura

En cuando empieza tu menstruación puedes notar que la textura de tus pechos se vuelve algo irregular y nodular. Incluso puede darte la sensación de que tus senos son más grandes de lo normal y efectivamente, lo son.

Esto se debe a que las glándulas mamarias se dilatan preparándose para un posible embarazo, pero en cuanto tu cuerpo note que no lo hay, los pechos reducen su tamaño y vuelven a la normalidad.

2. Ablandamiento

Aproximadamente entre el día 3 y 7 de la regla, o cuando ya ha terminado, los pechos pueden sentirse más blandos porque se van deshinchando, lo que hace que los percibas más ligeros.

Puedes experimentar esto debido a que en esos días, el estrógeno y la progesterona llegan a su nivel más bajo de todo el ciclo y de hecho, es el momento ideal para hacerte una autoexploración mamaria o una mamografía con el médico.

3. Mejor forma

Cuando se acerca la ovulación, alrededor del día 12 de ciclo menstrual, empieza la fase folicular o de liberación del óvulo y puedes notar que los pechos se ven un poco más duros y con una forma más redonda. Esto es consecuencia de que en esa etapa, la elasticidad de la piel mejora y hace que el pecho se eleve de forma natural.

4. Mayor tamaño y densidad

Después de la ovulación, cerca del día 15 y hasta el final del ciclo o cuando empieza el flujo menstrual, la progesterona alcanza su punto más alto y como efecto, los pechos tienen un mayor tamaño y densidad, incluso puedes sentirlos más venosos e inflamados.

5. Pechos asimétricos

Tal vez no lo has notado pero en la semana previa a la menstruación, cuando el estrógeno es más bajo, los pechos pueden volverse asimétricos y verse algo torcidos. No te preocupes, esto cambiará en cuanto llegue tu periodo menstrual.

Los responsables de estos cambios en los pechos son las hormonas, especialmente la hormona luteinizante y la hormona estimulante del folículo o FSH, que son las encargadas de promover la ovulación y estimular a los ovarios para que se produzcan tanto el estrógeno como la progesterona.

Estas dos últimas hormonas, estimulan a la matriz y a los pechos para que se preparen para una fertilización, lo que da lugar a todos los cambios en el cuerpo.

Así que si sientes cambios en los pechos durante todo el mes, no te alarmes, es completamente normal, no obstante, debes estar atenta a otras alteraciones en la forma y aspecto de tus senos, pues podrían alertar problemas graves de salud como el cáncer de mama.

Entre los cambios que no son normales, de acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), se encuentran:

-Un bulto en la mama

-Hinchazón de una parte del seno

-Irritación o hundimientos en la piel o los pezones

-Descamación de la mama

-Sangrado en el pezón

-Dolor intenso en cualquier parte de la mama

Ante cualquiera de estos cambios en los pechos, lo ideal es que acudas al médico para descartar problemas de salud graves.

(Con información de Infosalus)