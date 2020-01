5 cambios en el pene que llegan con la edad

Muchos de los cambios en el pene que ocurren con el paso de los años pueden prevenirse, así que toma nota

15/01/2020 14:12 hrs.

Con la edad, el cuerpo y sus funciones cambian y la zona íntima masculina no es la excepción, de hecho, hay ciertos cambios en el pene que llegan con la edad y que todos los hombres deben conocer para lidiar mejor con ellos o si es posible, prevenirlos.

Cambios en el pene

Al igual que nuestro rostro cuando le salen arrugas con los años, la edad puede causar ciertos cambios en el pene que modifican tanto su aspecto como sus funciones.

Sin importar su tamaño o grosor, esa zona masculina inevitablemente sufre los estragos de la edad.

De acuerdo a Brian Steixner, director del Instituto de Salud de los Hombres del Grupo de Urología de Nueva Jersey, pocos hombres saben cómo cambia el pene al paso de los años, pero ignorar estos cambios puede tener consecuencias en el placer sexual y la salud general.

Mayo Clinic señala que la salud del pene va más allá de las erecciones, la eyaculación y la reproducción, su cuidado es un aspecto importante del estado general del hombre y los problemas que pueda presentar a veces indican una afección de otras áreas del cuerpo.

¿Cómo cambia el pene con la edad? Hay 5 cambios principales:

1. Escroto

Uno de los primeros cambios ocurre en el escroto, que según la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU., es una parte del cuerpo masculino que se encuentra detrás del pene. Se trata del saco o bolsa que contiene los testículos.

Pues bien, con la edad el escroto empieza a caerse y puede ser ligeramente o de forma muy drástica.

Como la zona pierde masa muscular a medida que pasan los años, la carne se hace más flácida y hay un aspecto decaído de la zona genital masculina.

Existen algunas operaciones quirúrgicas que pueden ayudar a solucionar el problema, como la llamada escrotoplasia, sin embargo, también podemos tomar medidas preventivas para no tener que llegar al quirófano.

Como en la mayoría de las complicaciones de salud, la mejor forma de prevenir es llevar una vida sana y sobre todo, evitar el tabaquismo, pues el cigarro es causa de múltiples complicaciones sexuales.

También debes cuidar el sobrepeso, pues los kilos de más dañan las funciones de tu aparato reproductor.

2. Tamaño

Una muy mala noticia es que con la edad, el pene acaba retrayéndose hacia adentro, por lo que con el paso de los años puede que lo veas más pequeño.

No debes alarmarte, tampoco es que vaya a convertirse en un micropene pero sí hay una disminución de tamaño.

Esto ocurre debido a que las células de esta zona de la piel son reemplazadas por fibras no elásticas, las cuales se acaban enrollando a lo largo de todo el aparato reproductor masculino.

¿Lo puedo prevenir? Los expertos recomiendan que para retrasar este proceso tanto como se pueda, lo mejor es moderar el consumo de bebidas alcohólicas y mantener un peso saludable, pues la obesidad hace que el pene descienda de tamaño también.

Los niveles de testosterona también disminuyen con la edad, lo que puede reducir el tamaño del pene ligeramente.

3. Forma

Otro de los cambios en el pene que llegan con la edad ocurre en su forma, pues a medida que pasan los años, es probable que tu pene se vaya curvando hacia uno de los lados, lo que se denomina como pene curvo. Esto ocurre porque con la edad se acumula tejido cicatricial a lo largo del pene, originando una curva.

"Puede empeorar sobre todo a partir de los 60 o 70 años. He visto pacientes cuyos penes parecían signos de interrogación pero afortunadamente es una patología que se puede tratar. Hoy en día existen medicamentos inyectables que ayudan a liberar las placas acumuladas de tejido", señala el doctor Steixner.

4. Disfunción eréctil

Probablemente este sea uno de los cambios en el pene más comunes con la edad, pues se estima que más de 30 millones de hombres padecen este problema.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, indica que la disfunción eréctil es un problema que impide tener o mantener una erección firme para tener relaciones sexuales satisfactorias.

La edad es la principal causa de esta dificultad, y lo único que puedes hacer para retrasar su aparición o prevenirla es mantener una dieta sana y hacer ejercicio de forma regular.

"Si te cuidad puedes evitarlo, tengo pacientes de 90 años que siguen teniendo erecciones perfectas", dice el especialista.

Toma en cuenta que también se reduce la función nerviosa del pene, lo que lo hará menos sensible la zona y causará dificultad para alcanzar el orgasmo.

5. Riesgo de cáncer

El cáncer de testículo y el cáncer de próstata son muy comunes en hombres mayores, aunque también existe el cáncer de pene, que puede surgir por la presencia de Virus del Papiloma Humano (VPH) en el cuerpo, el cual se transmite mediante prácticas sexuales riesgosas como el sexo oral, vaginal y anal sin protección.

Cuídate y ante cualquiera de los cambios en el pene comunes de la edad, acude al especialista, muchos pueden revertirse con el tratamiento correcto o detenerse si se detectan a tiempo.

(Con información de El Confidencial)