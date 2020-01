5 beneficios de usar aceite para barba

Estar a la moda también requiere sus cuidados

ADRIÁN AGUIRRE 11/01/2020

11/01/2020 19:03 hrs.

Las barbas han estado a la moda por mucho tiempo. Portar el vello facial ha estado relacionado con poder, elegancia y estatus y durante los últimos años se ha fortalecido esta tendencia. Sin embargo, el estar a la moda no solo significa que te la dejes crecer, sino que necesitarás cuidarla para que tu aspecto de una buena imagen.

Uno de los utensilios que han salido a la venta en los últimos años para lograr dicho propósito es el aceite para barba. Pero... ¿Para qué es?, ¿para qué sirve?, ¿Cuáles son sus beneficios?

Foto: flickr.com

Aquí te lo explicamos:

Primero que nada es importante que sepas que lucir una barba prominente no solo es un look de moda, sino que también tiene beneficios para la salud:

+ Puede proteger la cara de los rayos dañinos del sol

+ Puede mantenerte caliente en invierno

+ Puede ayudar a mantener las bacterias presentes en el aire fuera de la boca

+ Reduce los brotes de acné

+ Aumenta la seguridad

En el caso del aceite para barba, se trata de un aceite cosmético diseñado especialmente para la barba y la piel que es más liviano y se absorbe más fácilmente que otros como el de girasol.

Estos son cinco beneficios de usar este aditivo.

1) Ayuda a que este esté más saludable, más completa, más manejable y tenga mejor olor:

"Con él mantendrás tu barba fresca y si fumas o tienes algún vicio por el estilo, va a evitar que se quede el olor. Si comes o consumes algún caramelo, también va a evitar que la barba te quede toda pegajosa", explica el empleado de una barbería de Reforma llamado Aarón.

Foto: flickr.com

2) Humecta el vello y la piel:

"Cuando una barba está reseca, se ve vieja, sin brillo, sin vida, y normalmente en estas épocas de frío nuestra piel se reseca, entonces lo que hace principalmente el aceite es que lo humecta. Al aplicartelo, le da brillo, evita resequedad y previene que la barba, con el crecimiento, se parta debido a la misma resequedad", menciona Aarón.

También cumple como algo con lo que te la puedes peinar.

3) Evita la picazón: Una barba con picazón es una barba molesta. Si no te has dejado crecer la barba antes o si nunca te has aplicado algo con anterioridad, sentirás una picazón en lugares como la parte lateral de tu cara o la barbilla. Esto se debe a que son los lugares de crecimiento del vello facial.

La resequedad y la suciedad también te pueden generar este picor.

4) Combate la caspa de la barba: Cuando una barba está reseca, las partículas secas (que parecen copos) comienzan a caer sobre tu ropa, tu escritorio, tu cama... Sí, como si tuvieras caspa.

El uso del aceite para barba en las primeras etapas de crecimiento del vello facial mantiene la piel hidratada a medida que los folículos se alargan y consumen más aceites naturales de la piel. Al ponértela, hidratas. Esto significa menos picazón y menos barba que deja caer sus copos blancos sobre donde te encuentres.

5) Está hecho de azúcar, flores y muchos colores: No, no es cierto. El aceite para barba generalmente está hecho de una combinación de un aceite portador y uno o más aceites esenciales. Algunos aceites barba también contienen aceite de vitamina E.

El aceite de barba generalmente consiste en un aceite portador liviano con un aroma suave, como: semilla de girasol aceite, aceite de coco, aceite de argán, jojoba.

Por si fuera poco, el aceite de barba también puede contener aceites esenciales que en muchos casos tienen propiedades antibacterianas, anti fúngicas o antiinflamatorias.

¿Cómo se usa? Nunca debes usar aceite esencial sin diluir directamente sobre tu barba o piel. Al igual que con cualquier producto de aseo, la frecuencia con la que deberás ocuparlo depende completamente de ti. Algunos se eliminarán más rápido y serán de uso diario, otros serán especiales para personas que no tengan tiempo de lavarse la barba todos los días. ¿Cuál te acomoda más? Acude a una barbería y coméntales sobre tu barba. Ellos te orientarán al respecto.

