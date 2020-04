5 beneficios de no usar brasier por varios días

Estudios han comprobado que no usar brasier tiene muchos beneficios para los pechos, pues se vuelven más firmes y saludables

SUSANA CARRASCO 15/04/2020

15/04/2020 19:06 hrs.

Nos han dicho que para que los pechos no pierdan su forma con el tiempo debemos usar brasier, ya que sostienen el pecho e impiden que la gravedad haga de las suyas, sin embargo, eso podría no ser del todo cierto, pues estudios han confirmado que hay más beneficios de no usar brasier varios días que de usarlo a diario.

Así que, si te sientes tentada a no usar esta prenda interior por algunos días o hasta semanas, te damos razones para no sentirte culpable y por el contrario, disfrutar.

Beneficios de no usar brasier varios días

Aunque es una prenda muy sensual y en algunos casos, necesaria, la realidad es que los pechos femeninos no requieren de su uso, pues están diseñados para sostenerse por si mismos, incluso si son muy grandes.

Intenta dejar de usarlo algunos días para disfrutar de beneficios espectaculares como:

1. Fortalecer tus pechos

Los brasieres hacen que los senos se vuelvan más débiles porque se hacen dependientes del soporte artificial, por lo que pierden su habilidad para sostenerse por si mismos. Así que contrario a lo que se cree, el sostén puede contribuir a desarrollar pechos caídos.

2. Generas más masa muscular

Un estudio realizado por investigadores de la University of Frenche-Comité in Besancon, señala que a largo plazo, las mujeres obtienen muchos beneficios al dejar de usar brasier, especialmente porque mejoran su capacidad de generar masa muscular en la zona, lo que da un mejor soporte natural y evita los dolores o la incomodidad.

3. Pezones más bonitos

Los expertos también han comprobado que las mujeres que no acostumbran usar brasier, con el tiempo ganaron un mayor levantamiento de los pezones. Cuando se usan sostenes, el material restrictivo evita que ese tejido crezca, lo que en realidad puede acelerar la flacidez.

4. No hay más sudor en el pecho

Uno de los aspectos más incómodos de usar brasier a diario es que puede favorecer el sudor entre los pechos, sobre todo en aquellas mujeres que los tienen muy grandes. Por ello, cuando dejas de usar esta prenda interior, no hay más sudor porque tampoco hay capas de tela apretando tus senos y haciendo que el calor se acumule.

5. Te sientes libre y cómoda

¿No te encanta la sensación de alivio cuando llegas a casa y lo primero que haces es quitarte el brasier? Imagina sentir eso durante todo el día, sin nada que te aprete o te haga sentir incómoda. Sin duda, algo que vale la pena disfrutar.

Así que ya sabes, no es necesario usarlo todos los días, de hecho, dejar de usar brasier tiene muchos más beneficios para la salud y la forma de tus pechos.

(Con información de Vix)