5 alimentos que empeoran los síntomas de hígado graso

La enfermedad del hígado graso generalmente no causa signos ni síntomas pero algunas señales pueden hacer sospechar de la enfermedad.

INGRID SILVA 07/01/2021

07/01/2021 19:30 hrs.

Conforme información de Mayo Clinic el hígado graso es una enfermedad caracterizada por el exceso de grasa almacenada en las células hepáticas y es cada vez más común en todo el mundo.

En ese sentido, expertos advierten que, en países como Estados Unidos, es la forma más común de enfermedad hepática crónica que afecta a una cuarta parte de la población.

¿Qué no puede comer una persona con hígado graso?

Además, otro de los riesgos de vivir con la enfermedad es que se puede desarrollar esteatohepatitis no alcohólica (NASH), una forma agresiva de enfermedad del hígado graso, que se caracteriza por la inflamación del hígado y puede progresar a cicatrización avanzada (cirrosis) e insuficiencia hepática como indica también Mayo Clinic:

"Este daño es similar al daño causado por el consumo excesivo de alcohol".

La alimentación, como en otras enfermedades, es fundamental también en los casos de hígado graso pues existen alimentos que pueden empeorar los síntomas de hígado graso, por ello, los siguientes son los 5 alimentos que no se recomiendan para personas con hígado graso:

1. Alcohol. Se sabe que esta bebida puede dañar el hígado de forma importante, por ello está prohibida para personas con esta enfermedad.

2. Azúcar refinado. Se recomienda evitar los alimentos azucarados como refresco, galletas jugos de frutas y dulces, pues estos pueden incrementar la cantidad de grasa en el hígado.

3. Alimentos fritos. Este tipo de alimentos contienen una gran cantidad de grasas saturadas y calorías que afectan el hígado y otros órganos como el corazón, por ello, no son recomendables.

4. Sal. Puede generar retención de líquidos y empeorar los síntomas de hígado graso.

5. Carnes rojas. Se sugiere un consumo moderado pues aportan grasas saturadas que afectan la salud hepática, en cambio, se sugiere el consumo de carne de pollo o pescado.

10 señales de hígado graso que debes identificar oportunamente

Si bien la enfermedad del hígado graso generalmente no causa signos ni síntomas, algunas señales pueden hacer sospechar de la enfermedad y por ello, identificarlas es fundamental para buscar atención especializada de forma oportuna:

1. Dolor en el lado derecho de tu abdomen

2. Pérdida de apetito

3. Pérdida de peso

4. Debilidad y fatiga

5. Engrandecimiento del pecho en los hombres.

6. Sangrado de nariz

7. Piel irritada

8. Ojos o piel amarillos (ictericia)

9. Marcas similares a telarañas de sangre bajo la piel

10. Inflamación abdominal y de las piernas.

Además de lo anterior, otros signos y síntomas asociados con hígado graso son: hinchazón abdominal (ascitis), vasos sanguíneos agrandados justo debajo de la superficie de la piel, bazo agrandado y palmas rojas.

¿Cuáles son las causas de hígado graso?

Hasta el momento no se sabe exactamente por qué algunas personas acumulan grasa en el hígado mientras que otras no y de forma similar, aún no se puede entender por qué algunos hígados grasos desarrollan inflamación que avanza hasta la cirrosis, sin embargo, la enfermedad del hígado graso no alcohólico y la esteatohepatitis no alcohólica se relacionan con los siguientes factores:

- Sobrepeso u obesidad

- Resistencia a la insulina (as células no absorben azúcar en respuesta a la hormona insulina)

- Azúcar alta en la sangre (hiperglucemia), lo que indica prediabetes o diabetes tipo 2

- Niveles altos de grasas, particularmente triglicéridos, en la sangre.

Finamente, recuerda que ante cualquiera de las señales anteriores es importante que consultes a un especialista y que modifiques aquellos factores de riesgo asociados.

Con información de: Vix y Mayo Clinic