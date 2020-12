3 trucos para lograr una desintoxicación digital

La desintoxicación digital es más necesaria que nunca, pues el confinamiento nos obligó a pasar demasiado tiempo frente a las pantallas todos los días

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 30/11/2020

30/11/2020 12:16 hrs.

Durante el confinamiento, el tiempo frente a las pantallas aumentó considerablemente, lo que, de acuerdo con expertos, puede ser dañino para nuestro bienestar. Por ello, aquí te decimos los trucos más efectivos para lograr una desintoxicación digital.

Trabajar desde casa y además no poder salir para hacer otras actividades, nos ha orillado a pasar más tiempo que nunca viendo el celular, la computadora y la televisión.

(Foto: Pixabay)

Sin darnos cuenta, pasamos prácticamente todo el día viendo una pantalla, lo que puede afectar nuestra salud mental, reducir nuestro tiempo de sueño y de tener la oportunidad para hacer tareas productivas.

Desintoxicación digital

De acuerdo con un artículo publicado en The New York Times, una desintoxicación digital no se trata de evitar por completo las pantallas, sería imposible, sino de saber administrar bien el tiempo que tenemos que pasar pegados a los teléfonos y computadoras. Empieza por lo siguiente:

1. Distribuye el tiempo

Si tomas clases desde casa o tienes que trabajar con la computadora, el primer paso es evaluar qué partes del tiempo frente a una pantalla son tóxicas o te causan emociones negativas, lo que probablemente puede ser leer noticias o estar al pendiente de los comentarios en Twitter.

(Foto: Pxfuel)

Así que haz un plan para reducir el tiempo de consumo de lo negativo en Internet, crea un límite de tiempo en el que, por ejemplo, solo uses 10 minutos al día para leer noticias.

Adam Gazzaley, neurocientífico, señala que es ideal usar un calendario para programar eventos, incluso para distribuir el tiempo en la red digital y tomar descansos. Ojo, si te tomas un descanso del ordenador mientras trabajas no lo uses para ver las redes sociales, mejor camina un poco o realiza algunos estiramientos.

2. Zonas sin pantallas

Otro consejo ideal para lograr una desintoxicación digital es crear zonas sin teléfono o sin pantallas en casa. Puedes empezar por no poner tu celular justo al lado de tu cama, pues eso incrementa tu ansiedad por revisar las redes sociales o leer noticias y está comprobado que la gente que duerme con sus teléfonos en la habitación tiene una peor calidad de sueño.

Recuerda que la luz azul de los celulares engaña al cerebro y le hace pensar que es de día, lo que causa problemas para dormir. Además, las noticias pueden ser psicológicamente estimulantes y mantenernos despiertos por un largo rato. Lo mejor es que dejes de mirar tu celular al menos una hora antes de dormir.

También puedes ponerte la regla de no llevar ningún dispositivo electrónico a la mesa del comedor, para que puedas destinar ese momento a platicar con tus seres amados.

3. No caigas en los trucos

Muchos de los productos tecnológicos que usamos están hechos para mantenernos pegados a las pantallas tanto como sea posible, especialmente las redes sociales, pues sus páginas de novedades hacen que nos desplacemos sin cesar.

Al respecto, Adam Alter, profesor de Mercadotecnia de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, señala que las compañías de tecnología emplean técnicas pertenecientes a la psicología del comportamiento para volvernos adictos a sus productos, como el scroll infinito o las notificaciones constantes.

Para solucionarlo, podemos empezar por desactivar las notificaciones de todas las aplicaciones excepto las que son esenciales para el trabajo y el contacto con las personas importantes en nuestra vida y claro, ponernos límites en el tiempo en que pasamos en cada red social.

Realizar una desintoxicación digital hará una diferencia importante en nuestra calidad de vida, pues tendemos más tiempo para leer, hacer ejercicio o hasta colorear mandalas, así que recuerda que, fuera del trabajo, gran parte de lo que hacemos en línea no importa, y es un tiempo que podemos dedicar a otras cosas.

