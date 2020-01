3 problemas mentales que padecen los atletas de élite

Los síntomas y trastornos de salud mental son comunes en los atletas de alto rendimiento

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 29/01/2020

29/01/2020 20:02 hrs.

Ya lo decía Cristiano Ronaldo en su película autobiográfica: "La gente cree que todo esto de la fama llegó fácil, pero nadie se da cuenta de que detrás hay muchos sacrificios, mucho dolor", y si bien él podría relacionarse con el narcisismo - el cual incluye síntomas como sentido exagerado de egocentrismo y preocupación extrema por sí misma - este no es de los trastornos mentales que más frecuentemente sufren los atletas de élite.

El artículo "Salud mental en los atletas de élite: declaración de consenso del Comité Olímpico Internacional" publicado en el British Journal of Sports Medicine detalla que los deportistas de alto rendimiento no están exentos de sufrir problemas de salud mental, ya que esta no puede separarse de la salud física y ello es demostrado por los síntomas y trastornos que aumentan el riesgo de lesiones físicas y retrasan las recuperaciones posteriores.





Foto: pixabay.com





Puedes leer: ¿Por qué los deportistas sufren paros cardíacos?

Estos son cinco problemas mentales que padecen los atletas de élite:

1) Trastornos del sueño o problemas de sueño: Son afecciones que provocan cambios en la manera de dormir y que pueden llegar a afectar la salud, seguridad y calidad de vida en general.

Hay más de 100 trastornos diferentes de sueño y de vigilia que se pueden agrupar en cuatro categorías principales:

+ problemas para conciliar el sueño

+ problemas para permanecer despierto

+ problemas para mantener un horario regular de sueño

+ comportamientos inusuales durante el sueño

2) Trastornos de alimentación: Piénsalo: su trabajo les exige estar en la mejor forma física en la que un ser humano podría estar. ¿El deseo de comer es mucho o poco?, ¿se preocupa demasiado por su apariencia física?, entonces podría padecer uno de estos.

Los trastornos de alimentación son enfermedades graves que se caracterizan por trastornos importantes de las conductas de alimentación de una persona.

La gente que padece estos trastornos puede parecer muy sana por fuera, pero estar muy enferma por dentro. Los más frecuentes son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por el atracón.

No se sabe a ciencia cierta qué es la que los provoca, pero las investigaciones sugieren que una combinación de factores genéticos, biológicos, conductuales, psicológicos y sociales aumentarían el riesgo de sufrirlos.





Foto: Youtube





También te puede interesar: Pasión por el futbol afectaría la salud

3) Trastornos de ansiedad: ¿Alguna vez te has preguntado cuánta presión tienen los deportistas profesionales a sus espaldas?

Puede ser familiar, de un club, de una afición o de un país entero que ve en ellos la posibilidad de ganar cosas importantes.

Lo dice Zac Efron en la película de "Baywatch": "me maté por esas medallas y a ellos no les importaba yo, solo querían que ganara" y si bien se trata de un film, esto puede resultar cierto.

Al respecto de este tema, Sanitas precisa que "la ansiedad, como el estrés, es una respuesta del organismo ante situaciones límites, que se caracteriza por una sensación de angustia leve o miedo, y la aparición de aceleración del ritmo cardíaco y la respiración, sudoración o sensación de flojedad. Es algo normal y que incluso puede ayudar a prender cómo afrontar situaciones complicadas.

Sin embargo, una crisis de ansiedad, sin ser un hecho grave para la salud, genera una situación de pánico que cursa con unos síntomas muy similares a los del infarto, hasta el punto de que puede confundirse con él. Ocurre de forma instantánea, sin previo aviso, y alcanza su máxima intensidad en cuestión de muy pocos minutos, pudiendo prolongarse durante unos pocos más".

¿Puede ocurrir antes de una competencia?, por supuesto...

Depresión, estrés postraumático, suicidio, trastornos bipolares y psicóticos, hiperactividad y déficit de atención, conmociones cerebrales y problemas del juego son otros trastornos que pueden padecer estos deportistas de élite, recordándonos que ellos también son humanos y que lo que se muestra por fuera, en ocasiones no es lo que se vive por dentro.





Con información de bjsm.bmj.com, medlineplus.gov, mayoclinic.org, nimh.nih.gov, sanitas.es