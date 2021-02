3 mejores formas de superar la sensación de soledad

La sensación de soledad no solo hace sentir a alguien aislado, sino que favorece el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y hasta cáncer

Tener constantemente una sensación de soledad puede ser algo doloroso, pues te hace sentir aislado, sin un sistema de apoyo o alguien que te escuche. La actual pandemia intensificó esos sentimientos negativos en muchas personas y por ello, te compartimos algunos consejos que pueden ayudarte a superarlo.

De acuerdo con un artículo publicado en la BBC, la soledad excesiva no es buena para la salud mental, ya que se asocia con patologías como la depresión, el estrés, la ansiedad y la falta de autoestima.

Incluso hay estudios que sugieren que la soledad puede causar enfermedades con consecuencias fatales, como el cáncer.

Efectos de sufrir una sensación de soledad

Psicólogos de la Universidad de Chicago y de la Universidad Estatal de Ohio han demostrado que las personas que están socialmente aisladas desarrollan cambios en sus sistemas inmunológicos, que provocan una condición conocida como inflamación crónica.

Tener inflamación de manera temporal no es malo, de hecho, es necesario para la cura de infecciones, pero si persiste por mucho tiempo, favorece enfermedades cardiovasculares y hasta cáncer. Por su parte, la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos comprobó que sentirse solo, incluso estando rodeado de personas, podría aumentar el riesgo de muerte prematura un 14%.

También se ha encontrado que las personas con vidas solitarias encuentran más estresantes las actividades diarias en comparación con aquellas que tienen mayor vida social, lo que libera cortisol, causa inflamaciones y enfermedades.

¿Cómo superar la sensación de soledad?

La peor parte de la soledad es que puede sentirse incluso estando rodeado de personas, lo que empeora la salud mental, por ello, es importante saber cómo superarlo y puedes empezar con tres sencillos pasos:

1. Conecta con personas que no has visto en mucho tiempo

Aprovecha la pandemia para acercarte con aquellas personas que no has visto en mucho tiempo, pueden ser amigos, familiares o simples conocidos. La idea es buscar formas de seguir conectados aunque no puedan estar juntos físicamente, sobre todo si viven en lugares diferentes.

La recomendación es usar la tecnología para hacer llamadas o videollamadas, se debe evitar mandar solo mensajes de texto o compartir fotos en redes sociales, pues se necesita de una conexión real, de ver y escuchar a la otra persona para superar realmente la sensación de soledad.

2. Intenta ayudar a otros

A veces, no hay mejor forma de ayudarnos a nosotros mismos que ayudando a otros, por ello, debes enfocarte en buscar qué puedes compartir con los demás.

Una buena forma de salir de la soledad es aportar algo a otros, especialmente si sabes que ellos también están experimentando una sensación de soledad o aislamiento. Incluso puedes usar tu sentido del humor para ayudar a alguien que tuvo un mal día o simplemente, puedes demostrar apoyo diciendo que estarás ahí cuando te necesiten.

3. Acepta el problema y háblalo

Para poder lidiar con un problema, primero tenemos que aceptarlo, solo así podrás encontrar formas de proteger tu salud mental ante la sensación de soledad.

La aceptación puede ayudarte a sentir compasión y a no ser tan duro contigo mismo, lo que te ayudará a mantener la calma más fácilmente. Una vez que tengas claro el problema, háblalo, no hay nada malo en ti por sentirte de esa manera, simplemente pasas por un mal momento.

Si es necesario, busca ayuda profesional, especialmente si la sensación de soledad no mejora incluso hablando con otras personas.

Como ves, las redes sociales y la compañía son necesarios no solo para estar bien mentalmente, también para tener una buena salud física, así que conversa con otros, amplía tus posibilidades tanto como puedas y, sobre todo, no te aísles, intenta estar en contacto con las personas que más te importan.

