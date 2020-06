3 maravillosos usos de la cáscara de huevo en el hogar

No vuelvas a tirarlo, estudios avalan que la cáscara de huevo tiene muchas propiedades que se pueden aprovechar en el hogar

¿Sabías que hay varios usos de la cáscara de huevo? Es uno de los desechos más comunes en el hogar y generalmente no se le da mucha importancia, sin embargo, concentran propiedades que se pueden aprovechar de muchas formas. Aquí te contamos los usos más curiosos que puedes darles para que no vuelvas a tirarlo.

Estudios publicados en el International Journal of Food Sciences and Nutrition, señalan que la cáscara de huevo es más que un desecho orgánico, pues posee altos niveles de calcio, hasta un 40% en su composición.

De igual manera, se ha encontrado que tiene pequeñas cantidades de fósforo, magnesio y proteína. Estas propiedades lo vuelven un elemento muy benéfico en el hogar y a continuación te decimos cómo aprovecharlo.

Usos de la cáscara de huevo

Antes de que tires la cáscara de huevo, te damos 3 maravillosas razones para conservarlo y aprovechar todos los usos que puedes darle en el hogar:

1. Plantas más bonitas

Pocos lo saben, pero la cáscara de huevo es uno de los abonos orgánicos para plantas más efectivos, incluso un estudio del Research Journal of Life Sciences, Bioinformatics, Pharmaceutical and Chemical Sciences, señala que este desecho contribuye al crecimiento saludable de las plantas en el hogar por todos los minerales que aporta.

¿Cómo utilizarlo? Lo único que necesitas hacer es triturar la cáscara de huevo hasta dejarla en pedazos pequeños, luego guárdala en un recipiente con tapa y agrega agua tibia. Déjalo reposar en un lugar fresco y oscuro durante 48 horas y vierte tanto la cáscara como el agua sobre la tierra de tus plantas. Notarás como crecen más bonitas y saludables.

Otra cosa que puedes hacer es aprovechar el agua que sale cuando haces huevos duros, lo único que debes procurar es regar tus plantas con esa agua para aportarles muchos nutrientes.

2. Ropa blanca

No hay evidencias que comprueben que la cáscara de huevo pueda blanquear la ropa, pero la creencia popular afirma que es muy efectivo y basta con introducirlo en el ciclo de lavado para reducir el percudido de las prendas blancas.

Solo se necesita la cáscara de al menos tres huevos y una bolsita de gasa que puedas meter en la lavadora. Hay que triturar de nuevo la cáscara, guardarlo en la bolsita y ponerlo en el interior de la lavadora. Inicia el ciclo de lavado de forma normal y espera a los resultados.

3. Uñas fuertes y lindas

Este es uno de los usos de la cáscara de huevo menos conocidos pero que es realmente efectivo, pues un estudio en The New England Journal of Medicine avala que la cantidad de calcio que aporta puede ser muy benéfico para fortalecer las uñas.

Solo necesitas triturar la cáscara de un huevo hasta obtener un polvillo fino y luego debes agregarlo a un esmalte de uñas transparente. Agita muy bien hasta que se disuelva perfectamente y aplica una capa del esmalte en tus uñas de 2 a 3 veces por semana. Si eres constante, notarás unas uñas que se rompen menos y crecen más bonitas de forma completamente natural.

¿Te hacen falta más razones para aprovechar todas sus propiedades? Ya lo sabes, la próxima vez que salgan estos desechos de tu casa no los tires, mejor aprovecha todos los usos de la cáscara de huevo en tu hogar.

