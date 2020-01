Justin Bieber no es el único caso de enfermedad de Lyme entre los famosos

SUSANA CARRASCO 10/01/2020

10/01/2020 13:19 hrs.

Recientemente, la estrella de música pop, Justin Bieber, confesó en sus redes sociales que fue diagnosticado con enfermedad de Lyme, lo que hizo que pasara por muy duros momentos en los últimos años. Sin embargo su caso no es único, hay 10 famosos que sufren enfermedad de Lyme también.

Esta enfermedad es transmitida por la picadura de una garrapata y puede causar síntomas muy similares a los de una gripe, por lo que su diagnóstico suele hacerse en etapa tardía.

Famosos con enfermedad de Lyme

Mayo Clinic señala que la enfermedad de Lyme es común en personas que pasan mucho tiempo en zonas densamente boscosas o cubiertas con hierbas, pues la transmite una garrapata de patas negras conocida como garrapata de los ciervos.

Los síntomas más comunes de Lyme son: erupción en la piel o sarpullido, escalofríos, fatiga, dolores corporales, dolor de cabeza, rigidez del cuello y ganglios linfáticos inflamados.

Como son síntomas similares a los de una gripe, no siempre se diagnostica oportunamente, y suele empeorar, causando problemas neurológicos como meningitis, parálisis temporal de un lado del rostro, entumecimiento de las extremidades y dificultad para mover músculos.

Justin Bieber es el caso más reciente de celebridades que viven con esta enfermedad incurable, sin embargo, no es el único, esta es la lista de famosos con enfermedad de Lyme:

1. Bella Hadid

Su caso es probablemente uno de los más conocidos en la farándula, pues la supermodelo ha sufrido esta enfermedad desde 2012, cuando se preparaba para una competencia de caballos que casi la lleva a los Juegos Olímpicos.

Debido a la enfermedad tuvo que abandonar su sueño y dedicarse al modelaje. Su madre y su hermano también padecen la enfermedad de Lyme.

2. Thalía

La cantante y actriz ha sufrido dos recaídas de enfermedad de Lyme desde que fue diagnosticada. La primera vez empezó a sentir los síntomas durante su primer embarazo, en 2007. Cuatro años después, Thalía explicó que los doctores la intentaron convencer de que se trataba solo de una depresión posparto.

"Sentía como si me hubiese atropellado un camión, que me había arrastrado kilómetros y que una aspiradora me había aplastado hasta el último hueso de mi cuerpo. De verdad que pensé que me estaba muriendo", relata la cantante en un artículo de El País.

3. Ben Stiller

El famoso actor de Hollywood relató que se dio cuenta de que algo andaba mal cuando su rodilla se empezó a inflamar sin motivo aparente. Después, los médicos descubrieron que tenía la enfermedad de Lyme.

4. Avril Lavigne

Esta talentosa cantante ha hablado varias veces sobre la enfermedad de Lyme desde que fue diagnosticada en 2014.

Lavigne dice que durante la etapa en la sufría los síntomas la enfermedad escribió la canción Head above water y actualmente, dirige su propia fundación, la Avril Lavigne fundation, para ayudar a otros pacientes con la misma enfermedad.

Incluso, publicó un mensaje de apoyo al recién diagnosticado Justin Bieber.

5. Richard Gere

De acuerdo a El País, el actor contrajo la enfermedad hace unos 20 años y relata que al principio fue terrible.

"En horas, apenas podía levantar mi cabeza de la almohada. Sentí que la vida se me escapaba lentamente", dijo.

6. George W. Bush

En 2007, la Casa Blanca anunció que el entonces presidente de Estados Unidos, había recibido un tratamiento de enfermedad de Lyme un año antes de tomar el poder, aunque también señalaron que la infección nunca interfirió en sus deberes como presidente.

7. Shania Twain

La cantante contó en 2017 a la cadena CBS cómo fueron los primeros síntomas de enfermedad de Lyme que experimentó.

"Estaba de gira, casi me caía del escenario todas las noches. Estaba muy mareada y no sabía lo que estaba pasando", cuenta.

Twain tardó varios años en saber que tenía la enfermedad e incluso, le causó disfonía, que es una alteración en las cuerdas vocales.

8. Alec Baldwin

El actor reveló que cuando supo que tenía la enfermedad y sufrió los primeros síntomas, pensó que no iba a vivir.

"Estaba solo en casa, me acababa de divorciar de mi primera esposa. Yo estaba tumbado en la cama sin parar de sudar pensando que iba a morir y esperando que alguien me encontrase pronto", dijo.

9. Ally Hilfiger

La hija del diseñador Tommy Hilfiger tardó 10 años en recibir el diagnostico de enfermedad de Lyme, por lo que pasó por varios malos momentos en los que no sabía qué pasaba con su cuerpo.

Al respecto, escribió un libro en 2017 llamado "Muérdeme: cómo la enfermedad de Lyme me robó mi infancia, me volvió loca y casi me mata".

10. Justin Bieber

A través de su cuenta de Instagram, el cantante reveló a sus fans que padece la enfermedad y que los últimos dos años, los pasó muy mal debido a que sufrió efectos en su piel, en su energía y en su cerebro.

Los expertos señalan que ante la sospecha de una picadura de garrapata, es fundamental acudir al médico, no automedicarse e iniciar el tratamiento lo más pronto posible. La enfermedad de Lyme es incurable pero un tratamiento es eficaz para llevar una vida normal y sin molestias.

