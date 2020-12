10 efectos del implante hormonal subdérmico que debes conocer

El implante hormonal subdérmico protege de embarazos no deseados hasta por cinco años, pero también puede tener algunos efectos secundarios

09/12/2020 11:46 hrs.

El implante hormonal subdérmico es una opción anticonceptiva ideal para las mujeres jóvenes, pues es de largo plazo, no requiere recordar tomar una pastilla todos los días ni interfiere con las actividades diarias. Sin embargo, sí pueden presentarse algunos efectos secundarios de los que te hablaremos a continuación.

Según Mayo Clinic, el implante anticonceptivo es una varilla plástica flexible del tamaño de un cerillo que se coloca debajo de la piel, en la parte superior del brazo.

(Foto: tomada de la web)

Libera una dosis baja y regular de la hormona progestina para engrosar la mucosa del cuello del útero y evitar que el esperma llegue al óvulo, lo que impide el embarazo. Algunas veces, también inhibe la ovulación.

Efectos del implante hormonal subdérmico

Una de las principales ventajas del implante hormonal subdérmico es que ofrece protección anticonceptiva hasta por cinco años, con un 99% de eficacia y en cuanto se desea tener un bebé, simplemente se retira y el ciclo vuelve a la normalidad.

Los cambios en el patrón del sangrado vaginal es uno de los efectos más comunes del implante subdérmico. Puede haber manchado, sangrado vaginal ligero o flujo color marrón o café en los primeros 6 a 12 meses. En algunos casos, el periodo menstrual se vuelve más largo y abundante, pero lo más común es que se vuelva ligero. Incluso hay mujeres que ya no tienen su periodo debido al implante y es totalmente normal.

(Foto: El País)

No obstante, el implante hormonal subdérmico puede ocasionar diversos efectos secundarios en algunas mujeres y de acuerdo con Planned Parenthood, estos son los más comunes:

1. Sangrado vaginal entre periodos

2. Dolor abdominal o de espalda

3. Disminución del deseo sexual

4. Mareos

5. Cambios de humor y depresión

(Foto: Twitter)

6. Dolor en los senos

7. Quistes en los ovarios (no cancerosos)

8. Leve resistencia a la insulina

9. Inflamación o sequedad vaginal

10. Aumento de peso

¿Cómo prepararse para colocar el implante hormonal subdérmico?

Lo ideal es que un profesional de la salud revise tu estado de salud general antes de colocarlo, para asegurarse de que se presentarán efectos mínimos al insertar el implante hormonal subdérmico. También puedes tener algunos beneficios por usarlo, como menos cólicos y síndrome premenstrual, así como flujo menstrual ligero o incluso, ausente por completo.

Además, el médico debe determinar cuál es el momento adecuado para colocar el anticonceptivo según tu ciclo menstrual y el método que usabas anteriormente. Puedes tener sexo inmediatamente después de ponerte el implante siempre y cuando lo coloques durante los primeros 5 días de tu periodo, de lo contrario, vas a tener que usar condón durante una semana.

(Foto: Auna)

Los efectos del implante hormonal subdérmico deben desaparecer en unos días, pero si después de varias semanas no te sientes bien usando este anticonceptivo, habla con el médico, es posible que necesites otro método. Puedes probar varios hasta que encuentres el adecuado para ti, solo recuerda que, si dejas de usar el implante y no usas otro método, corres el riesgo de un embarazo no deseado.

