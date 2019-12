10 consejos para cumplir los propósitos de Año Nuevo

Se estima que sólo el 20% de las personas logra cumplir sus propósitos de Año Nuevo

30/12/2019

30/12/2019 11:35 hrs.

La mayoría de las personas nunca puede cumplir los propósitos de Año Nuevo, los abandonan mucho antes de lo esperado. Si a ti te pasa lo mismo, te compartimos 10 consejos avalados por la ciencia para lograrlos de una vez por todas.

De acuerdo a expertos en psicología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland solo el 20% logra sus propósitos.

¿Por qué no podemos cumplir los propósitos de Año Nuevo?

De acuerdo a un estudio publicado en la revista Journal of Clinical Psychology, los principales propósitos de Año Nuevo son bajar de peso, hacer ejercicio, dejar de fumar, cambiar de trabajo, ahorrar y acabar con las deudas.

Al respecto, Peter Bregman, colaborador de Harvard Business Review, indica que el error está en establecer propósitos que no son medibles, realistas, alcanzables ni específicos.

En ese sentido, lo ideal es enfocarse en un solo objetivo y plantearlo así, como una meta y no como un propósito o deseo.

De esa manera, podremos tener mayor motivación, una visión positiva y ánimo para trabajar por ello.

Consejos para cumplir los propósitos de Año Nuevo

Aunque lo parezca, no es imposible lograrlos y aquí te damos las claves para hacerlo.

1. No busques cumplir muchos

En lugar de tener muchos propósitos incumplibles y poco objetivos, mejor establece unos pocos que sean alcanzables y específicos.

Por ejemplo, en vez de proponerte solo bajar de peso, establece una meta más específica, como perder 5 kilos en dos meses, así trabajarás con mayor convicción.

2. Empieza de a poco

Cuando un objetivo es demasiado grande es probable que renuncies antes de empezar. Convierte tu propósito en una acción fácil y crea un plan.

Escoge objetivos pequeños pero alcanzables y luego ve por más, ponte un plazo para lograrlo y también compénsate por los pequeños logros. Si fallas, vuelve a intentarlo y aprende de los errores.

3. Empieza cuanto antes

Olvídate del típico "empiezo el lunes", ya que de acuerdo a la psiquiatra Hinda Dubin, no hace falta esperar a sentirse lleno de energía y plenamente motivado para empezar.

Cualquier pequeña acción dirigida a conseguir el objetivo facilita que lo consigas y entre más pronto inicies, mejor.

4. Busca un apoyo

Cuéntale a tus amigos y pareja de tus objetivos, así puede que ellos tengan una meta similar y puedan apoyarse mutuamente para lograrlo.

Es más fácil lograr los objetivos con compañía y así te sentirás más comprometido a demostrar avances.

5. Disfruta el presente

No te agobies pensando en todo lo que te falta para llegar al objetivo final, piensa solo en las cosas que puedes hacer hoy y en cómo contribuyen a tu propósito.

Pensar en lo que falta puede sabotearte y desanimarte, mejor disfruta el día en el que vives.

6. Cuida tus pensamientos

Los pensamientos optimistas crean conexiones neuronales que te ayudan a cambiar de hábitos y a mantenerlos para siempre.

Olvídate de las quejas, las negaciones y los "no puedo". Poco a poco puedes conseguir todo lo que te propongas.

7. Celebra los pequeños logros

No es necesario esperar hasta conseguir el objetivo para darte un estímulo, por cada avance otórgate un proemio que te haga sentir bien y te impulse a seguir adelante con entusiasmo.

8. Sé amable contigo mismo

Otra de las claves para lograr los propósitos de Año Nuevo es tomar consciencia de nuestro estado físico, emocional y mental, e ir avanzando respetando siempre a nuestro cuerpo y a nuestras emociones.

No te exijas de más ni te digas insultos si fallas, recuerda que te tomó tiempo adquirir el mal hábito que quieres eliminar, así que sé paciente y piensa en las satisfacciones que vas a tener cuando lo logres.

9. Dile adiós a los ladrones del tiempo

¿Sabías que a diario estamos más de 10 horas viendo el celular? Aprovecha mejor ese tiempo para iniciar con tus propósitos.

Muchos dicen que no cambian sus hábitos porque no tienen tiempo, pero la realidad es que desperdiciamos mucho en cosas que no nos aportan nada.

10. ¿Por qué quieres lograrlo?

Es muy importante definir honestamente la razón principal para lograr tu meta, porque eso te dará motivación.

Algunos estudios afirman que encontrar el verdadero valor personal de alcanzar una meta disminuye las posibilidades de fallar y es una forma de que el cerebro acepte la nueva actividad.

¿Estás listo para cumplir tus metas de Año Nuevo?

