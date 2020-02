10 alimentos que pueden empeorar los síntomas de cistitis

Algunos estudios demuestran que la dieta influye mucho en la gravedad de los síntomas de cistitis

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 19/02/2020

19/02/2020 20:15 hrs.

La cistitis es una enfermedad de la vejiga muy común, especialmente en las mujeres y si no se controla, puede llegar a afectar los riñones. Expertos indican que existen alimentos que pueden empeorar los síntomas de cistitis y favorecer las complicaciones.

Conoce cuáles son y cómo puedes prevenir esta molesta infección.

Alimentos que empeoran síntomas de cistitis

Mayo Clinic define a la cistitis como una inflamación de la vejiga que la mayoría de las veces, es causada por una infección bacteriana y se llama "infección urinaria".

Una infección en la vejiga puede ser muy dolorosa y molesta, y puede complicarse hasta causar problemas en los riñones.

Algunos de los signos y síntomas de la cistitis más comunes son:

Necesidad constante de orinar

Sensación de ardor al orinar

Orinar frecuentemente en pequeñas cantidades

Sangre en la orina (hematuria)

Orina turbia y con olor fuerte

Molestias pélvicas

Sensación de presión en la parte inferior del abdomen

Fiebre baja

TAMBIÉN LEE: 7 tipos de flujo vaginal y su significado

Ninguna investigación ha vinculado sistemáticamente ciertos alimentos o bebidas con la cistitis, sin embargo, si hay estudios que sugieren firmemente una relación entre la dieta y los síntomas de cistitis.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases indica que algunas personas con cistitis describen que ciertos alimentos o bebidas desencadenan sus síntomas, principalmente:

1. Café

2. Bebidas gaseosas

3. Alcohol

4. Tomates

5. Alimentos picantes y condimentados

6. Chocolate

7. Bebidas con cafeína

8. Jugos y bebidas cítricas

9. Alimentos con alto contenido de ácido

10. Productos con edulcorantes artificiales

Según los expertos, aprender qué alimentos desencadenan o empeoran los síntomas de cistitis podría requerir un poco de esfuerzo, por lo que recomiendan mantener un diario de alimentos y anotar las veces que se siente dolor en la vejiga.

Lo mejor siempre es prevenir y algunas medidas para mantener sana tu vejiga incluyen beber mucha agua, orinar con frecuencia, especialmente después de las relaciones sexuales, evitar los baños de tina y secarse de adelante hacia si eres mujer.

Si ya presentas síntomas de cistitis, acude de inmediato al médico para recibir un tratamiento, pues esta infección tiene riesgo de afectar los riñones y causar un daño permanente.

SIGUE LEYENDO: Rosácea, enfermedad que se confunde con acné