1 de cada 4 adolescentes considera el suicidio debido a pandemia: CDC

La Universidad de Michigan explica que durante la pandemia de covid-19 algunas personas pueden tener un riesgo elevado de suicidio debido a los altos niveles de estrés, los cuales pueden generar sentimientos de desesperanza y desesperación.

Uno de los grupos más afectados por esta situación, mencionan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), serían los adultos jóvenes.

De acuerdo con los CDC, las comunidades han enfrentado desafíos de salud mental relacionados con las actividades de morbilidad, mortalidad y mitigación (quedarse en casa, mantener la sana distancia...) asociadas a la covid-19 y los adultos jóvenes han informado condiciones de salud mental adversas, como una mayor cantidad de ideas suicidas o mayor uso de sustancias.

Adultos jóvenes, entre los que más han "considerado el suicidio" durante la covid-19

Primero que nada, es importante señalar que no todas las personas reaccionan igual ante diversas situaciones.

Sobre la manera en que la pandemia puede afectar la salud mental de las personas, el Royal College of Psychiatrists menciona que el hecho de quedarse en casa, no poder hacer las cosas que se solían hacer y no poder salir para ver a familiares o amigos, puede hacer que la gente se sienta preocupada, molesta , aislada o deprimida.

"Algunas personas podrían tener pensamientos de hacerse daño, como una forma de controlar sus emociones, o querer liberarse de cómo se sienten", apunta este colegio

Para estudiar la salud mental de las personas y cómo han sido afectados por la pandemia, los CDC realizaron varias encuestas entre los adultos estadounidenses de 18 años o más y descubrieron que por lo menos el 40% de los encuestados habían informado al menos un trastorno mental adverso, el 30.9% mencionó padecer una condición de salud del comportamiento como ansiedad o depresión, el 26% indicó síntomas de un trastorno relacionado con el trauma y el estrés relacionado con la pandemia y el 13% afirmó haber iniciado o aumentado el consumo de sustancias para afrontar el estrés o las emociones relacionadas con el nuevo coronavirus covid-19.

"El porcentaje de encuestados que informaron haber considerado seriamente el suicidio 30 días antes de completar la encuesta, el cual representó el 10.7% de la población encuestada, fue significativamente mayor entre los adultos jóvenes de 18 a 24 años", explicaron los CDC.

Un escenario presentado por los mismos CDC fue que las ideas suicidas y el aumento del uso de sustancias fueron más frecuentes entre los trabajadores esenciales que entre los no esenciales y también resultaron más comunes entre los encuestados que se encontraban empleados.