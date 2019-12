Bebés que nacen por cesárea, con más riesgos de alergia

La manera en la que llegan al mundo determina su salud en el futuro

ADRIÁN AGUIRRE 22/11/2019

22/11/2019 15:15 hrs.

Si estás pensando iniciar una familia, debes tener en cuenta lo siguiente: El que tu bebé nazca de forma natural o por cesárea determina su salud en un futuro.

Así lo determinó un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Örebro y el instituto Karolinska, de Suecia, quienes examinaron a más de un millón de niños para descubrir la relación entre los pequeños que ven la luz por cesárea y los que lo hacen por la vía natural o vaginal.

¿Qué es el parto por cesárea?

Se trata de una cirugía para el nacimiento del bebé en donde el recién nacido es retirado a través de una incisión en el abdomen de la madre.

Las razones por las que se practica este método, son las siguientes:

- Problemas de salud de la madre

- Embarazo múltiple

- El tamaño o la posición del bebé

- La salud del bebé está en peligro

- El parto no avanza comno debería

Sin embargo, en este procedimiento radica el problema, según los especialistas...





El estudio y los resultados:

Los especialistas de las instituciones suecas mencionadas al principio decidieron meterse más en la duda que tenían sobre la la asociación entre las características perinatales y el riesgo futuro de alergia alimentaria en la descendencia.

Por ello, realizaron un estudio de cohorte sueco a nivel nacional de 1.086.378 niños nacidos en Suecia en un marco de once años (2001-2012) utilizando datos registrados prospectivamente de registros de atención médica y usando la regresión de Cox, estimaron las razones de riesgo con IC del 95% para la asociación entre las características perinatales (por ejemplo, parto por cesárea y parto prematuro) y alergia alimentaria según lo definido por los diagnósticos en el Registro Nacional de Pacientes, ajustando el sexo infantil y los factores maternos (edad al parto, país de nacimiento, paridad, tabaquismo, índice de masa corporal y asma / enfermedad pulmonar).

"Durante el seguimiento de 13 años, 26,732 (2.5%) niños recibieron un diagnóstico de alergia alimentaria. La alergia alimentaria se asoció positivamente con el parto por cesárea (HR, 1.21; IC del 95%, 1.18-1.25), grande para la edad gestacional (HR, 1.15; IC del 95%, 1.10-1.19), y bajo puntaje de Apgar a 5 minutos (HR, 1,22; IC del 95%, 1,10-1,36) pero se asocia negativamente con un parto muy prematuro (<32 semanas de gestación: HR, 0,74; IC del 95%, 0,56-0,98). No se encontró asociación entre alergia alimentaria y parto moderadamente prematuro, bajo peso al nacer o pequeño para la edad gestacional. Las estimaciones de riesgo fueron similares cuando el resultado se restringió a 2 registros de alergia alimentaria diagnosticada. En 1,000 niños sometidos a cesárea, 5 extra desarrollaron alergia alimentaria en comparación con el grupo de referencia", se puede leer en el estudio original, publicado en el Journal of Allergy and Clinical Immunology.





¿Qué quiere decir esto? Que sí: el parto por cesárea se asoció con un mayor riesgo de alergia alimentaria, mientras que el parto muy prematuro disminuyó el riesgo.

El que se nazca de manera diferente a la vaginal también está ligado a un mayor riesgo de desarrollar asma y alergias alimentarias debido a que, se sospecha, durante el proceso de entrega realizado a través de la vagina existen grupos de bacterias que pasan de la madre al hijo y que proporcionan cierta protección contra estos padecimientos. A este proceso se le llama "siembra de microbiomas" y en palabras de la profesora de ciencias de la salud ambiental, Erin Bell, " los bebés nacidos por cesárea simplemente "se pierden" la obtención de esta bacteria protectora".

Si piensas tener un bebé, solo tómalo en cuenta. Sí, el riesgo está, pero también existe la posibilidad de que nazca perfectamente bien de salud y no requiera más atenciones de salud que las naturales en su edad.





Con información de MedlinePlus, Journal of Allergy and Clinical Immunology, University at Albany