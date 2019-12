Beber leche entera en la niñez prevendría el sobrepeso

El consumo reduciría en un 40% las posibilidades de padecer obesidad y peso excesivo

¿Cuántas veces hemos visto que tras salir de la escuela los pequeños son recibidos por sus mamás con botellas de refresco, bolsas de dulces, paletas o papitas con chile? Es un problema común que, lamentablemente, hemos normalizado. Todo esto contribuye a que nuestro país sea una de las naciones con mayor índice de obesidad infantil a nivel infantil a nivel mundial. Un estudio realizado por especialistas del Departamento de Ciencias Nutricionales de la Universidad de Toronto y publicado en el The American Journal of Clinical Nutrition, sin embargo, encontró una solución que, consumida desde las primeras edades, prevendría el peso excesivo: la leche entera.

Los investigadores analizaron 28 estudios de siete países que exploraron la relación entre los niños que bebían leche de vaca y el riesgo de sobrepeso u obesidad.

El objetivo de los especialistas fue evaluar la relación entre el consumo de grasa de leche de vaca y la adiposidad en niños de 1 a 18 años.

Hay que recordar que de acuerdo con la UNICEF, 1 de cada 20 niñas y niños menores de 5 años y 1 de cada 3 entre los 6 y 19 años padece sobrepeso u obesidad, lo que coloca a México entre los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial.

¿Es mejor la leche entera que la leche baja en grasas?

Es importante que sepas que hay varios tipos de leche y que estos se diferencian, principalmente, por su contenido de grasa.

Aquí los contenidos grasos de las variedades de leche:

Entera: 3.25% de grasa láctea

3.25% de láctea Baja en grasa : 1% de grasa láctea

1% de láctea Descremada: menos del 0.5% de grasa láctea

Por lo que la leche entera contiene más grasa y calorías que la descremada.

¿Beber leche entera durante la niñez prevendría el sobrepeso?

"De 5862 informes identificados por la búsqueda, 28 cumplieron los criterios de inclusión: 20 fueron de corte transversal y 8 fueron de cohorte prospectiva. No se identificaron ensayos clínicos. En 18 estudios, el mayor consumo de grasa de leche de vaca se asoció con una menor adiposidad infantil, y 10 estudios no identificaron una asociación. El metanálisis incluyó 14 de los 28 estudios ( n = 20,897) que midieron la proporción de niños que consumieron leche entera en comparación con leche baja en grasa y medidas directas de sobrepeso u obesidad. Entre los niños que consumieron leche entera (3.25% de grasa) en comparación con leche baja en grasa (0.1–2%), el OR de sobrepeso u obesidad fue 0.61 (IC 95%: 0.52, 0.72; P <0.0001), pero la heterogeneidad entre los estudios fue alto (I 2 = 73.8%)", se puede leer en el estudio original.

Con esto, los investigadores de la Universidad de Toronto llegaron a la conclusión de que una mayor ingesta de grasa de leche de vaca está asociada con una menor adiposidad infantil. No obstante, las pautas internacionales que recomiendan la leche baja en grasa para los niños podrían no reducir el riesgo de obesidad infantil y se necesitan ensayos aleatorios para determinar qué grasa de leche de vaca minimiza el riesgo de exceso de adiposidad.

