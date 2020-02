Pastillas anticonceptivas en el shampoo: ¿hacen crecer el cabello?

El efecto beneficioso de los anticonceptivos orales para que cabello es solo de un cierto grupo de anticonceptivos que deben ser recomendados conforme las necesidades de los pacientes, pero deben ser tomados. Quienes recomiendan anticonceptivos en el shampoo no son médicos ni otros especialistas, son la tía, la empleada, la abuela, la vecina, etc., pero médico no.