5 mejores opciones de alimentos para los riñones

Si se tiene alguna enfermedad en los riñones se deben evitar los suplementos a base de hierbas y algunas vitaminas.

INGRID SILVA

INGRID SILVA 06/03/2020

06/03/2020 13:16 hrs.

Los alimentos para los riñones deben ser de calidad nutritiva y consumidos en cantidades adecuadas pues una alimentación equilibrada previene la enfermedad renal o bien, mejora el tratamiento de la misma. ¿Sabes qué comer para cuidar tus riñones? En ese sentido, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases de los National Institutes of Health (NIH), indica que los riñones sanos pueden filtrar hasta media taza de sangre por minuto, eliminando los desechos y el exceso de agua para así producir orina. La orina fluirá de los riñones a la vejiga a través de los uréteres, dos tubos ubicados uno a cada lado de la vejiga. La vejiga almacena orina.

¿Qué son los riñones? Los riñones son dos órganos en forma de frijol, cada uno con el tamaño aproximado de un puño y ubicados debajo de las costillas, uno a cada lado de la columna vertebral.

Te recomendamos: Profeco analiza bebidas con sábila y encuentra engaño a consumidores

Mejores opciones de alimentos para los riñones

Al respecto, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), proporcionan una lista de alimentos que son Buenos para la enfermedad crónica de los riñones y en general, son alimentos nutritivos que puedes incluir en un plan de alimentación saludable y consultar con tu especialista:

1. Frutas. Uvas, bayas, cerezas, ciruelas y manzanas.

2. Verduras. Coliflor, berenjena, nabo y cebolla.

3. Proteínas. Carnes magras como aves y pescado, mariscos sin sal y huevos.

4. Carbohidratos. Pan para sándwich, bagels, pan blanco, pasta y galletas tipo cracker sin sal.

5. Bebidas para los riñones. Las bebidas más recomendadas son el agua natural y el té sin endulzar.

¿Cómo funcionan los riñones?

La importancia de los riñones radica en su función de eliminar desechos y exceso de líquidos en el cuerpo, también el ácido producido por las células del cuerpo y mantienen el equilibrio de:

- Agua

- Sodio

- Calcio

- Potasio

- Fósforo.

Los riñones también producen hormonas que producen glóbulos rojos, controlan la presión arterial y mantienen la salud ósea.

También te sugerimos: Productos light en diabetes: ¿sí o no?

Si se tiene alguna enfermedad en los riñones se deben evitar los suplementos a base de hierbas pues algunos pueden causar daños o empeorar la enfermedad. Algunas vitaminas también pueden causar problemas en los riñones y deben evitarse.

Finalmente, los alimentos que deben limitarse son aquellos que contienen sal o sodio y conforme la etapa en que se encuentra la enfermedad, quizá se deban reducir también los niveles de fósforo, potasio y proteína. Recuerda siempre consultar con tu especialista e incluir alimentos nutritivos en cantidades adecuadas.