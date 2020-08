Por qué no deberías consumir aceite de coco para tener un corazón sano

El colesterol "malo" tendría mucho que ver...

ADRIÁN AGUIRRE 11/08/2020

11/08/2020 15:49 hrs.

Si quieres tener un corazón sano, no deberías depender del aceite de coco. Investigadores de la Escuela de Salud Pública Saw Swee Hock de la Universidad Nacional de Singapur encontraron que consumir aceite de coco en realidad puede aumentar tu colesterol "malo", e incluso hacerlo más que otros aceites vegetales no tropicales.

De acuerdo con la científica investigadora en el Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, Vasanti Malik, el aceite de coco ha ido incrementando su popularidad en los últimos tiempos debido a que tiene muchos beneficios promocionados para la salud como la reducción de la grasa abdominal o el fortalecimiento del sistema inmune. Sin embargo, el nuevo estudio realizado por la Universidad Nacional de Singapur encontró que el aceite de coco podría no ser tan bueno como lo pintan.



¿Qué pasa con el aceite de coco?

¿El aceite de coco podría afectar tu corazón?

Para empezar, deberías saber lo que contiene el aceite de coco. El doctor de la Escuela de Salud Pública de Harvard, Walter Willet, dice que el aceite de coco tiene aproximadamente un 90% de grasa saturada, que es más alto que la grasa de res (40%) la manteca de cerdo (también 40%) o la mantequilla (aproximadamente 64% de grasa saturada).

"Demasiada grasa saturada en la dieta no es saludable porque aumenta los niveles de colesterol LDL "malo", lo que aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca", explica el doctor Willet sobre los porcentajes de estos alimentos entre los que se encuentra el aceite de coco.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos detalla que el colesterol es una sustancia parecida a la grasa que se encuentra en todas las células de nuestro cuerpo y que nuestro organismo necesita un poco de colesterol para producir vitamina D, hormonas y sustancias que ayudan a que podamos digerir mejor los alimentos.

"HDL, LDL y VLDL son lipoproteínas. A veces se le llama colesterol "malo" al LDL porque un nivel alto de éste conduce a la acumulación de placa en las arterias", indica esta biblioteca

El estudio, publicado en el journal Circulation, menciona que para llegar a sus resultados, los investigadores realizaron búsquedas en distintos sitios y seleccionaron ensayos que comparaban los efectos del consumo de aceite de coco con otras grasas que duraron al menos dos semanas.

"Los resultados principales incluyeron colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (LDL), colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (HDL), colesterol total, triglicéridos, medidas de grasa corporal, marcadores de inflamación y glucemia", explican los investigadores.

En sus resultados, los científicos descubrieron que el consumo de aceite de coco aumentó significativamente el colesterol LDL en comparación de los aceites vegetales no tropicales.

Hay que resaltar que las grasas y aceites tropicales (como el de coco, la palma y el palmiste) son las que se obtienen a partir de frutos o semillas

"El consumo de aceite de coco resulta en un nivel significativamente mayor de colesterol LDL", concluyeron los autores del estudio.