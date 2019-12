5 promesas que nunca debes hacer en una relación

La mayoría de las veces no las vas a cumplir (o no podrás cumplirlas)...

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 29/11/2019

29/11/2019 18:48 hrs.

Cuando estamos enamorados solemos prometer cosas y utilizamos más el corazón que el cerebro al hacerlo. Por ello, cuando nos damos cuenta hemos hecho todo lo contrario debido a que hay cosas que no podemos evitar.

No decimos que todas las personas sean iguales. Sin embargo, la mayoría dice cosas que después no puede cumplir.

Aquí te dejamos cinco promesas que jamás debes hacer en una relación amorosa:

1) "Te amaré por siempre": solemos decirlo con frecuencia cuando estamos con esa persona que nos mueve el mundo, pero cuando terminamos la relación, hablamos mal, la bloqueamos, la ignoramos y no deseamos saber nada de su vida. ¿Amor eterno? Nah, eso es una canción de Juan Gabriel.

2) "Solo tengo ojos para ti": Y si pasa una chica guapa o un sujeto bien parecido, ahí andamos volteando la cabeza como el exorcista. La mayoría vemos a otras personas, ya sea en el trabajo, en la fiesta o en la calle. Sí, puede que solo ver no lo consideres una infidelidad, pero las palabras que le dijiste a tu pareja, ese "mis ojos son solo tuyos", ya pasó a la historia.





3) "Nunca te voy a dejar": ¿Y cuando cortas con esa persona? Muy poca gente termina bien con sus parejas y terminan haciendo justo eso: "tú vete para tu lado y yo me voy para el mío".

4) "Nunca te haré daño": Nunca sabes con exactitud hasta qué punto puedes llegar a lastimar a alguien con acciones que hagas en tu vida cotidiana y des por sentadas. Recuerda que las acciones valen más que las palabras.

5) "Te prometo que solo es un amigo o amiga": Todos sabemos cómo va a terminar eso. Puede que sí sea solo una amistad, pero la mayoría de las veces esconde algo más y creemos que con esa promesa nos vamos a salvar de cualquier molestia.

6) "Te quiero tal cual eres": La de pilón.Esta es otra cosa que solemos decir mucho, pero cuando ya estamos con nuestro amor, solemos "jalarl@" hacia nuestros gustos. Si es un individuo sano y tú comes tacos a las nueve de la noche, vas a querer que haga lo mismo y ella o él, por respeto/cariño/educación va a seguirte la corriente. También se dan casos de personas que se "mimetizan" con su pareja: "si a esa persona le gusta la cumbia y la bachata, a mí ahora me va a gustar la cumbia y la bachata"; "si escucha metal, empezaré a escuchar metal y me vestiré de negro de ahora en adelante". ¿Te ha pasado?

Repetimos, repetimos, repetimos: no hagas promesas que no puedes cumplir. De acuerdo con la sexóloga Nilda Chiaraviglio, la poligamia viene desde todos los tiempos debido a la capacidad del ser humano de amar a más de una persona al mismo tiempo y el ser humano biológica y neurológicamente, es bisexual y polígamo.

Cada persona es un mundo diferente. No te arriesgues ni juegues con la confianza de otras personas. Ama, respeta y dale su lugar a tu pareja sin faltarle el respeto.