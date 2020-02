5 maneras en las que podrías morir mientras duermes

Reposar trae beneficios para la salud, pero en algunos casos puede llegar a ser perjudicial

ADRIÁN AGUIRRE

12/02/2020 14:12 hrs.

¿Existe algo más placentero que llegar a tu casa después de una larga jornada laboral o escolar, bañarte y acostarte en tu cama para dormir y recargar energías? Difícilmente.

No te culpamos: es bueno para la salud y te beneficia no solo en lo físico, sino también en lo mental. De hecho, ayuda a mejorar la memoria, a estimular la creatividad, a mejorar tu rendimiento atlético y escolar, a poner más atención, a tener menor estrés y a controlar tu peso. Sin embargo, pese a todos los pros que tiene, descansar también podría hacer que todo se acabe en un instante...

Aqui te dejamos 5 maneras en las que podrías fallecer mientras duermes:

1) Ataque cardíaco de Widowmaker: Se trata de un ataque causado por un bloqueo del 100% de la arteria descendente anterior izquierda (la cual proporciona sangre y oxigeno a todo el frente del corazón) y también se le conoce como "obstrucción total crónica".

Al igual que otros ataques cardíacos, es posible que no notes ningún síntoma hasta que comience el ataque, aunque algunos de sus factores de riesgo son: fumar, tener sobrepeso u obesidad, una dieta no saludable, presión arterial alta, altas cantidades de colesterol "malo" en la sangre, bajas cantidades de colesterol "bueno" en la sangre, diabetes o prediabetes, no hacer suficiente ejercicio.

Estos son unos de los posibles signos que podrías llegar a detectar:

+ dolor o molestias en el pecho

+ dolor que se irradia a los brazos, piernas, espalda, cuello o mandíbula

+ dolor en el área abdominal que se siente como acidéz estomacal

+ dolor en el pecho o cuello que se siente como un tirón muscular

+ dificultad para respirar

+ sentirse ansioso o con pánico sin razón aparente

+ sentirse mareado, aturdido o desorientado

+ sudar sin previo aviso

+ sentirse enfermo

+ vomitar

+ sentir que tu corazón está saltando latidos

2) Muerte súbita inesperada: Es la aparición repentina e inesperada de una parada cardíaca en una persona que aparentemente se encuentra sana y en buen estado.

De acuerdo con la Fundación Española del Corazón, su principal causa es una arritmia llamada "Fibrilación Ventricular", que hace que el corazón pierda su capacidad de contraerse de forma organizada, por lo que deja de latir.

"La víctima de muerte súbita pierde en primer lugar el pulso, y en pocos segundos, pierde también el conocimiento y la capacidad de respirar. Si no recibe atención inmediata, la consecuencia es el fallecimiento al cabo de unos minutos.

Esta arritmia produce una actividad eléctrica cardiaca caótica que no es capaz de generar latido cardiaco efectivo, por tanto el corazón deja de bombear la sangre, la presión arterial cae a cero y se anula el riego sanguíneo del cerebro y del resto del cuerpo. Cuando se detiene la circulación, el oxígeno y los nutrientes dejan de llegar a los órganos, que rápidamente empiezan a sufrir. Es importante saber que el órgano más vulnerable es el cerebro.

Las víctimas de muerte súbita presentan de manera brusca una pérdida completa del conocimiento y no responden a ningún tipo de estímulo. Pueden tener los ojos abiertos o cerrados, y en seguida, dejan de respirar", precisa dicha Fundación.





3) Aneurisma Cerebral: Se trata de un bulto o globo en un vaso sanguíneo del cerebro. El aneurisma cerebral puede filtrarse o romperse, causando sangrado en el cerebro y muy a menudo se presenta una ruptura en el espacio entre el cerebro y los tejidos delgados que lo cubren.

Un aneurisma roto rápidamente pone en peligro la vida y requiere de tratamiento inmediato.

Algunos de sus síntomas son los siguientes:

+ dolor de cabeza repentino y extremadamente severo

+ Náuseas y vómitos

+Rigidez en el cuello

+ visión borrosa o doble

+ sensibilidad a la luz

+ párpado caído

+ pérdida de consciencia

+ confusión

4) Apnea Obstructiva de Sueño: Ocurre cuando la respiración se detiene mientras estás dormido y sucede cuando las vías respiratorias se han estrechado o bloqueado parcialmente.

El ronquido fuerte es un síntoma de aviso de AOS. Dormir boca arriba también puede causar que las vías respiratorias se bloqueen o estrechen.

Sobre el contexto en el que se puede presentar esta situación, Medline plus señala que cuando dormimos, todos los músculos del cuerpo se relajan más y esto incluye los músculos que ayudan a mantener la garganta abierta para que el aire pueda fluir hacia los pulmones.

"Normalmente, la garganta permanece lo suficientemente abierta durante el sueño para permitir el paso del aire. Algunas personas tienen una garganta más estrecha. Cuando los músculos en la parte superior de la garganta se relajan durante el sueño, los tejidos se cierran y bloquean la vía respiratoria. Esta detención de la respiración se denomina apnea", precisa dicho portal.

Algunas de las causas son: ciertas formas del paladar, cuello o collarín grande, lengua grande que puede retraerse y bloquear la vida respiratoria, obesidad, amígdalas y adenoides grandes que pueden bloquear las vías respiratorias.





5) Paro cardíaco: Se refiere a la pérdida abrupta de la función cardíaca en una persona que puede o no haber sido diagnosticada con una enfermedad cardíaca. Este paro cardíaco puede aparecer repentinamente o como consecuencia de otros síntomas. A menudo es fatal, si no se toman las medidas adecuadas de inmediato.

En palabras de la American Heart Association, el paro cardíaco se produce cuando el sistema eléctrico del corazón no funciona correctamente y el corazón deja de latir adecuadamente.

"la muerte puede resultar rápidamente si no se toman las medidas adecuadas de inmediato. El paro cardíaco puede revertirse si se realiza la RCP (reanimación cardiopulmonar) y se utiliza un desfibrilador para electrocutar el corazón y restablecer un ritmo cardíaco normal en unos pocos minutos", señala esta asociación.

Recuerda que el estilo de vida es una decisión personal, pero que mantener buenas costumbres alimenticias y hacer ejercicio de forma regular reduce la probabilidad de varios problemas de salud.

¿Listo para apagar la luz, acomodarte en tu camita y soñar con los angelitos?





