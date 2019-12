5 lecciones de vida que te enseñará tu perro

Nos enseñan más de lo que crees...

17/12/2019

17/12/2019 12:01 hrs.

Foto en portada: wallpaperscraft.com

Los perros son seres que te ofrecen un cariño incondicional y que no te juzgan por nada en el mundo. A ellos no les importa si tienes dinero o no, si eres diferente, el coche que tienes, dónde vives o cuántos amigos tienes. Podrás creer que eres el centro del mundo para ellos y quizá su vida no sería igual si no estuvieras, pero... ¿te has puesto a pensar lo mucho que aprendes a diario de tu can? Muchos no lo hacen y son ellos los que a veces nos dan lecciones de vida a nosotros.

Sí, su forma de actuar podría ser educativa para nosotros, ya que lo que ellos hacen sin pensar, puede aplicarse a nuestra existencia y muchas veces lo dejamos de lado.

Aquí te dejamos cinco lecciones de vida que nos dan nuestros lomitos y que deberíamos poner en práctica:

1) Divertirse es esencial: Muchas veces, ya sea por el miedo a los prejuicios o por falta de tiempo, se nos olvida que solo tenemos una vida y que hay que vivirla a gusto. Los canes nos enseñan que nunca es tarde para brincar, correr, saltar y ser felices.

¿Lujos? para nada. Dale un camioncito de juguete a un perro y se entretendrá con por horas con su preciado accesorio. ¿Ves a lo que nos referimos?. A él no le importa si su pelotita costó un peso o un millón. Cuando te ve, se le olvida el mundo porque está contigo y puede jugar a tu lado. Es feliz con tu persona y con un instrumento para pasar el rato.

A veces lo básico es lo mejor para disfrutar. ¿Crees que alguien le va a decir de cosas a tu perrito por lo contento que está? Para nada.

2) Lealtad: Hoy es muy difícil encontrarla de parte de las personas y muchas veces nos fallan los que creíamos que jamás lo iban a hacer, pero cuando crees que todo está perdido y te encuentras devastado en tu cuarto, ellos siempre se acercarán a ti y te recordarán que sí hay alguien que te ama con todo su corazón.

La lealtad es la base para construir una amistad fuerte y lo aprendido con tu perro te puede ayudar en la vida real para elegir a un amigo humano. Piénsalo: ¿Esa persona estaría dispuesta a hacer lo que hace tu perro por ti?, ¿Está cuando lo necesitas?, ¿Puede conocerte sin juzgarte?, ¿Puede estar a solas sin hablar mal de ti?

Tómalo en cuenta...





Foto: pxfuel.com

3) Superar el miedo con amor: ¿Cuántas historias no hay de perros agresivos que se vuelven tiernos y amorosos una vez que se insertan en un ambiente de cariño? Los perros pueden superar sus miedos a través del amor y también podemos hacerlo nosotros los humanos.

El primer paso es amarnos a nosotros mismos. Su vida es sencilla, ¿no crees?, ¿Piensas que él tiene prejuicios de su cuerpo o que le importa lo que digan los demás?, ¿Crees que anda preocupándose porque la gente se ria de su manera de correr o la carita de felicidad que muestra cuando está contento porque lo sacaste a pasear?

Si puedes reemplazar el miedo a la crítica y a la autocrítica con amor propio, no importa en qué escenario te encuentres, todo será más fácil.

4) Vivir el día a día: A veces creemos que somos inmortales cuando la verdad es que no lo somos. Otra de las lecciones que nos enseña nuestro can es que debemos decirle diario lo mucho que los amamos a nuestras personas queridas.

Piénsalo: no hay día en el que tu can te haga el feo o no te demuestre todo el cariño que te tiene. Ellos te dicen que te aman todos los días porque nunca saben qué día ya no te van a ver.





Foto: speedofcreativity.org

5) Sé tu mismo: Volvemos al punto de los que pensarán las demás personas del comportamiento de tu lomito. A él no le importa porque es como es, sin aparentar ser alguien más. A veces es bobo, a veces un poco torpe y a veces te sorprende con lo inteligente que es. ¡Eso es lo que los hace tan adorables!

Los perros nos enseñan que está bien ser uno mismo y querernos como somos. Los hace auténticos a ellos y por ello hay muchas personas que los adoran con toda su alma.

¿De verdad eres tú mismo cuando sales de casa y te encuentras en la oficina o en una reunión con amigos?, ¿De verdad eres tú cuando te acercas a alguien que se te hace interesante o actúas como si fueras otra persona para impresionar a los demás?

Lleva a tu perro a tu trabajo y se lanzará sobre ti como si estuvieran en el patio de tu casa o en la sala. A él no le importa el "¿Qué dirán?" y a ti tampoco debería de importarte.





Con información de homeoanimal.com, huffingtonpost.com, lifehack.org