5 deportistas que han tenido cáncer

Algunos han "perdido la batalla" y otros han triunfado a pesar del marcador en contra

ADRIÁN AGUIRRE 18/01/2020

18/01/2020 17:27 hrs.

Cuando Lance Armstrong tenía 25 años, los médicos le diagnosticaron un cáncer testicular. No era un tumor pequeño, había hecho metástasis y se había extendido desde su testículo hasta su cerebro por medio de sus pulmones.

Su recuperación, que consistía en la extirpación de varios tumores cerebrales, un testículo y quimioterapia inmediata, hicieron que los doctores le dijeran que su probabilidad de supervivencia era del 40%.

Desalentado y contra viento y marea, Armstrong decidió que quería sobrevivir e hizo más que eso: ganó siete medallas consecutivas del Tour de Francia y creó la Fundación Lance Armstrong para ayudar a combatir el cáncer.

Su historia de recuperación podría ser la más famosa en los deportes, pues sirve de inspiración para los atletas de todo el mundo, quienes encuentran en su determinación de luchar contra las probabilidades el impulso que ellos necesitan para conquistar los obstáculos que les impone la vida.

Lance no es el único deportista que ha padecido cáncer y aquí te dejamos una lista de cinco atletas (incluyendo a Armstrong) que lo han sufrido:

1) Jonás Gutiérrez: El extremo por ambas bandas o mediocampista central que deslumbró con el Newcastle United de la Premier League, apodado "Galgo" por su estámina, velocidad y tenacidad, sufrió un cáncer testicular en 2013 y tuvo que dejar las canchas por unos meses.

"Yo hablaba muy bien inglés pero no pude entender el momento en que el médico me decía la palabra 'tumor´. Rompí a llorar, me fui a mi casa y estaba mi papá, que tampoco lo entendía.

A nosotros (los jugadores) nos hacen ver como que somos superhéroes y uno lo empieza a creer. Entrenamientos todos los días, siempre con médicos, te metés (sic) en un mundo donde nunca parece que te va a tocar", dijo en una entrevista el nacido en Sáenz Peña, Argentina.

Tras muchos días de estrés, ansiedad, tristeza, miedo y lucha, Jonás regresó al St James' Park enfundado con la casaca blanquinegra del Newcastle, curado del achaque que lo aquejaba, y fue recibido con una ovación por parte de los aficionados. También se le dio el gafete de capitán. Había ganado el partido de su vida.





Jonás (izquierda) es presentado con el reconocimiento al Jugador del Mes del Campeonato de marzo de 2010 por un fanático del Newcastle en St James 'Park. Foto: commons.wikimedia.org





2) Mario Lemieux: Considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos del hockey sobre hielo, el miembro del Salón de la Fama de la NHL, dos veces campeón de la Copa Stanley, medallista de oro olímpico, tricampeón del Trofeo Hart Memorial (otorgado al jugador más valioso) y seis veces ganador del Trofeo Art Ross, fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin en 1993... justo cuando se encontraba en el mejor momento de su carrera.

Lemieux estaba a punto de romper un récord de goles del mismísimo Wayne Gretzky cuando se vio obligado a someterse a tratamientos de radiación que lo dejaron fuera de acción por dos meses.

Cuando regresó, ganó otro trofeo Hart Memorial y al igual que Armstrong, decidió crear una institución y fundó la Mario Lemieux Foundation, que se encarga de financiar proyectos de investigación médica y varias otras organizaciones contra el cáncer.





Foto: commons.wikimedia.org





"Cáncer" es el nombre que se le da a una colección de enfermedades relacionadas que se caracterizan por el crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo.

Este padecimiento se puede originar en cualquier parte de nosotros y comienza cuando las células crecen descontroladamente sobrepasando a las células normales, dificultando que el cuerpo funcione de manera correcta.

Se trata de una enfermedad genética y los cambios en los genes que causan el cáncer pueden ser heredados de nuestros padres, pero también pueden ocurrir durante la vida de una persona como resultado de errores en la división de células o debido al daño al ADN causado por ciertas exposiciones ambientales.

3) Eric Abidal: en marzo de 2011, el futbolista francés fue diagnosticado con un tumor en el hígado que necesitaba cirugía inmediata y tuvo que dejar las canchas debido a su recuperación.

Como muestra de apoyo, varios equipos portaron playeras con leyendas que lo animaban a seguir luchando.

Estuvo fuera de acción por un lapso de dos meses y cuando regresó, ganó una Champions League con el Barcelona.

A manera de gesto por su recuperación, le dieron el brazalete de capitán y le permitieron ser el primero en levantar el trofeo frente a 85,000 personas que se encontraban presentes en el estadio de Wembley.









4) Edna Campbell: La jugadora de baloncesto siguió jugando en la WNBA a pesar de sufrir cáncer de mama. Edna se encontraba en su cuarta temporada como profesional cuando le dieron la noticia.

Luego de superar la enfermedad, volvió a jugar por varios años más y su retorno en 2006 fue considerado por los fans como "el momento más inspirador " en la historia de la WNBA.

Gracias a su fortaleza, Campbell es una inspiración para las personas que combaten el cáncer.









"El 30 por ciento de los diferentes tipos de cáncer que presentan los mexicanos, se debe al estilo de vida como tabaquismo, alcohol, sedentarismo, consumo de alimentos calóricos, bebidas azucaradas y falta de ejercicio", informa el Director General del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), Abelardo Meneses García.



Algunos de los signos y síntomas del cáncer son los siguientes:

+ Cansancio

+ Pérdida inexplicable de peso

+ Fiebre

+ Dolor

+ Cambios en la piel

+ Cambios en el hábito de la evacuación o en la función de la vejiga

+ Llagas que no cicatrizan

+ Manchas blancas en la lengua o el interior de la boca

+ Sangrado o secreción inusual

+ Endurecimiento en el pecho o en cualquier parte del cuerpo

+ Indigestión o dificultad para tragar

+ Tos persistente o ronquera

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el cáncer es la tercera causa de muerte en nuestro país, pues fallecen por esta enfermedad 14 de cada 100 mexicanos y la expectativa de vida de quienes la padecen es de alrededor de 63 años.

A pesar de la difícil situación, estas personas lucharon por sus sueños y se ganaron el cariño y el respeto del público.

Si estás atravezando por un momento poco favorable, da lo mejor de ti, resiste y verás que podrás salir adelante.





Con información de sportskeeda.com, bleacherreport.com, news18.com, cancer.org, cancer.gov, medlineplus, gob.mx