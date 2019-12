5 beneficios de tener un perro en casa según la ciencia

Uno de sus aportes tiene que ver con la disminución de la frecuencia cardíaca

ADRIÁN AGUIRRE 10/12/2019

Es bien sabido que acariciar a un perro ayuda a reducir el estrés o que sacarlo a pasear favorece la actividad física, pero además de dichos aportes, tener un can en el hogar trae otros beneficios que podrían evitar complicaciones mayores como paros cardíacos, por mencionar uno de los que más afectan a los mexicanos.

Científicos han llegado a la conclusión de que un lomito no solo ayuda en la salud de los niños, sino que le hace bien a elementos de todas las edades.

Por ello, aquí les traemos cinco beneficios para la salud que trae el tener un perro en casa según la ciencia:

1) Ayudan a controlar la depresión y la soledad: Hay evidencia de que ciertos dueños de perros, incluidas las mujeres de la tercera edad aisladas y los hombres con VIH positivo, sufren menos de depresión que aquellos sin mascotas.

"Forzan a las personas a continuar haciendo cosas. Entonces, incluso si no te sientes bien emocional o físicamente, al perro no le importa. Quiero decir, les importa, pero todavía quieren que los saques a pasear y los alimentes", dice la Gerente de Adopción de Best Friends Animal Society en Utah, Kristi Littrell, quien de esta manera hace referencia al significado que le dan los perros a nuestra vida, a su estructura y al propósito del día a día que parece perdido en las personas que se encuentran deprimidas.

Bajo este contexto, también ayudan en los beneficios sociales, pues es más probable que las personas se acerquen, sonrían y hablen con alguien que pasea por la calle con un perro

2) Desarrollo infantil: Ayudan a que los niños aprendan responsabilidades y valores, juegan un papel fundamental en el desarrollo de los niños, brindándoles seguridad, autonomía y compañía y se vuelven sus amigos incondicionales.

"Los dueños de perros en particular tienden a ser un poco más extrovertidos o extrovertidos. Cuando comienzas a involucrarlos con su animal de compañía, las personas tienden a abrirse y realmente florecen. Quieren compartir historias sobre su amigo favorito", señala la Directora de Servicios de Animales Acompañantes en PAWS, Kay Joubert.





3) Previenen las alergias a los animales: Antes se creía que tener un perro en casa favorecía la aparición de alergias, pero un estudio publicado en el Journal Of Allergy and Clinical Immunology señala que es todo lo contrario: tener un perro o un gato en el hogar reduce la posibilidad de que los pequeños se vuelvan alérgicos a las mascotas hasta un 33 por ciento. Incluso favorece un fortalece los sistemas inmunes.

4) Vivirás más tiempo: Aplica para los que viven solos, ya sea adultos o personas de la tercera edad. Scientific Reports sugiere que los compañeros caninos tenían un menor riesgo de muerte debido a enfermedades cardiovasculares que las personas que no informaron tener un perro, así como un menor riesgo de fallecimiento por otras causas.

5) Batallan enfermedades y lesiones: Tener un perro puede ayudar a detectar, tratar y controlar enfermedades como cáncer de piel, riñón, vejiga, y próstata, pues muchos de ellos han sido entrenados para ello y se sabe que los perros de servicio benefician a las personas con todo, desde autismo y artritis reumatoide hasta lesiones cerebrales traumáticas, promoviendo la independencia y aumentando la movilidad.

